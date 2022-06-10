Відповідну заяву сенаторка зробила після візиту до Польщі та Німеччини. Вона зауважила, що ця поїздка показала їй – необхідно зробити ще більше, аби допомогти Україні.

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Ми маємо зробити більше, щоб допомогти Україні захистити своє небо та захистити свій народ від подальшого насильства. Щодо летальної допомоги, нам необхідно знайти нові та креативні способи, щоб забезпечити Україну винищувачами, безпілотниками та засобами ППО,

– наголосила Роузен.

Вона зауважила, що, зокрема, мовиться про ракети "Стінгер". Окрім того, Штати продовжать надавати Україні Javelin, а також – інше обладнання.

Штати надали перший транш із 40 мільярдів доларів допомоги

Бріджит Брінк – пані посол США в Україні – повідомила, що Україна отримала перший транш із 40 мільярдів доларів. Цю суму Штати виділили для допомоги Україні.

Наразі Україна вже отримала 1 мільярд. Відповідну заяву Брінк зробила після зустрічі з очільниками Міністерства фінансів, Міністерства економіки та Національного банку.

Пані посол також анонсувала новий транш допомоги. За словами Брінк, він буде більшим. Пані посол наголосила, що українці вже працюють над відбудовою власної держави.

"Я бачила цю рішучість в їхніх очах і чула її в їхніх голосах. Ми пересвідчимось, щоб наша допомога дісталася до тих, хто її потребує, та підтримає суверенну, незалежну, демократичну Україну", – наголосила Брінк.

Зауважте! Станом на 10 червня стало відомо, що Фінляндія та Чорногорія нададуть Україні оборонну техніку. Водночас жодна з країн не розкриває деталей.

Білий дім обіцяє забезпечити Україну всім необхідним

Джейк Салліван – радник Білого дому з питань національної безпеки – наголосив, що США пообіцяли надати Україні "все необхідне" для перемоги. Штати занепокоєні кожним актом агресії з боку Росії.

Салліван наголосив, що мовиться про:

окуповані території;

руйнування;

бомбардування;

знищення цивільної інфраструктури.

У США залишаються відданими підтримці України.

Важливо! Президент Володимир Зеленський отримав престижну нагороду "Легенда лідерства". Український лідер сприймає цю нагороду як відзнаку для всього українського народу. "Легенду лідерства" вручають світовим лідерам, які виявили героїзм, а також – вплинули на галузі, культури чи держави.

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