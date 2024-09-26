Фейковый Кулеба звонил сенатору США и спрашивал о дальнобойных ударах по России, – NYT
Источник:The New York Times
Человек, который выдавал себя за бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, позвонил через Zoom председателю комитета по иностранным делам Сената США Бену Кардину.
Мужчина во время разговора вел себя "нетипично" и расспрашивал о разрешении на удары по России ракетами дальнего радиуса действия. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на письмо от службы безопасности Сената и двух анонимных должностных лиц.
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Сенатору США позвонил человек, который выдавал себя за Кулебу
Как пишет издание, Кардин получил электронное письмо от так называемого "Дмитрия Кулебы" с просьбой соединиться с ним через Zoom. Согласно обнародованной информации, во время видеозвонка человек выглядел и говорил как бывший министр иностранных дел Украины.
Впрочем, у сенатора США возникли подозрения, когда собеседник начал задавать "политически мотивированные вопросы в связи с предстоящими выборами". Он также интересовался мнением американского чиновника относительно дальнобойных ударов по территории России.
После этого Кардин завершил разговор и сообщил властям Госдепартамента о том, что произошло. Хотя в электронном письме службы безопасности Сената не было указано, что речь идет о Кардине, двое чиновников Сената подтвердили, что речь идет именно о нем.
В свою очередь председатель комитета по иностранным делам Сената США частично подтвердил эту информацию в своем заявлении накануне. В нем он признал, что "в последние дни злоумышленник обманным путем пытался пообщаться со мной, выдавая себя за известную личность".
Однако никакого подтверждения относительно того, что это лицо представилось Кулебой, а тем более то, что это хоть как-то связано с Украиной, с его стороны указано не было.