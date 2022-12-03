Сенаторы США соберутся на тайный брифинг: СМИ объяснили, почему это важно для Украины

СМИ заявили о секретном брифинге, который проведут уже 7 декабря. Темой для него станет увеличение помощи для Украины.

Брифинг состоится на фоне того, что президент США Джо Байден просит помощи для Украины в размере 37 миллиардов долларов. Детали пока не раскрывают.

Важно Нужно давление окружения на Путина, – эксперт объяснил заявление Байдена о переговорах с Россией.

Кроме того, СМИ не прогнозируют, удастся ли собеседникам договориться. В то же время в любом случае США продолжат оказывать Украине всю необходимую помощь и поддержку.

Байден инициирует колоссальную помощь для Украины

Виктория Нуланд – заместитель госсекретаря США – во время Киевского Форума безопасности сообщила, что Байден просит выделить для Украины колоссальную помощь. На этот раз говорится о 37 миллиардах долларов.

Буквально только что президент Байден обратился в Конгресс за дополнительным пакетом в 37 миллиардов долларов, чтобы Украина не только пережила эти испытания, но и расцвела как суверенная, защищенная и демократическая страна, а Путин потерпел стратегическое поражение,

– заявила Нуланд.

Она подчеркнула, что это необходимо, чтобы мир не стал гораздо опаснее. Украина должна одержать победу и процветать в своем будущем.