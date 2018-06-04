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Сенцов не захотел встречаться с крымским архиепископом Климентом

39 Читати новину українською
Сенцов категорически отказался от встречи с крымским архиепископом
Сенцов категорически отказался от встречи с крымским архиепископом / ipress.ua

Незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов отказался от встречи с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом.

Об этом сообщила сестра политзаключенного Наталья Каплан.

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Олег категорически отказался от встречи. Я понимаю, что Климент хотел увидеть его из добрых побуждений. Но, люди, вы хоть понимаете, что не все разделяют вашу точку зрения, вы признаете существование другой точки зрения или атеисты это не люди и их мнение идет на три буквы?
– написала женщина.

Она отметила, что ранее договаривалась с архиепископом Климентом об условиях вероятной встречи.

"Нет слов... К Олегу в Лабытнанги приехал архиепископ Климент. Да, он много делает, в том числе для политзаключенных... Но, мы с ним договаривались, что перед приездом я спрошу у Олега, хочет ли он этой встречи. Все-таки Олег не является приверженцем религии, причем любой. Вопрос: зачем нужны были эти договоренности?" – добавила Каплан.

Добавим, что утром 4 июня стало известно о том, что осужденного в РФ украинца Олега Сенцова приехал навестить архиепископ Симферопольский и Крымский Климент. Согласно сообщению, он хотел посетить политзаключенного "для исполнения пастырских обязанностей".

Напомним, 2 июня по всему миру прошли акции в поддержку незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Украинский пленник Кремля начал голодать еще 14 мая.

По словам российского политика Ксении Собчак, которая имела возможность с ним пообщаться, состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось, похудел и начали выпадать зубы. Добавим, недавно украинскому режиссеру начали давать поддерживающую терапию.

 

Теги: Новости Украины Новости политики заложники Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 канал
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