Сенцов таки погодився зустрітися із кримським архієпископом Климентом

Незаконно ув'язнений у Росії український режисер Олег Сенцов передумав і все ж таки вирішив зустрітися із архієпископом Сімферопольским і Кримським Климентом.

Про це повідомила сестра політв'язня Наталя Каплан. Вона написала на своїй сторінці у Facebook, що її брат таки погодився зустрітися із архієпископом Климентом.

Додамо, що раніше Каплан заявляла про категоричну відмову брата бачитися зі священнослужителем.

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Олег категорично відмовився від зустрічі. Я розумію, що Климент хотів побачити його з добрих спонукань. Але, люди, ви хоч розумієте, що не всі поділяють вашу думку, ви визнаєте існування іншої точки зору чи атеїсти це не люди і їх думка йде на три букви?

– написала жінка.

Вона зазначила, що раніше домовлялася із архієпископом Климентом про умови ймовірної зустрічі.

"Немає слів...До Олега в Лабитнангі приїхав архієпископ Климент. Так, він багато робить, в тому числі для політв'язнів...Але, ми з ним домовлялися, що перед приїздом я запитаю у Олега, чи хоче він цієї зустрічі. Все-таки Олег не є прихильником релігії, причому будь-якої. Питання: навіщо потрібні були ці домовленості?" – додала Каплан.

Додамо, що вранці 4 червня стало відомо про те, що засудженого у РФ українця Олега Сенцова приїхав провідати архієпископ Сімферопольский і Кримський Климент. Згідно з повідомленням, він хотів відвідати політв’язня "для виконання пастирських обов'язків".

Нагадаємо, 2 червня в усьому світу відбулися акції на підтримку незаконно ув’язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова. Український бранець Кремля розпочав голодувати ще 14 травня.



За словами російської політикині Ксенії Собчак, яка мала змогу з ним поспілкуватися, стан здоров'я Сенцова значно погіршився – схуд і почали випадати зуби. Додамо, нещодавно українському режисеру почали надавати підтримувальну терапію.