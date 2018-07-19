Сенцов отреагировал на слухи о своей смерти

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов считает информацию о своей смерти ерундой, а тех людей, которые ее распространяют, вредителями. Также он попросил такие сообщения фильтровать и отвергать.

Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Динзе в эфире "Общественного".

Читайте также: Состояние Сенцова значительно ухудшилось: у Олега начала "стухать сердечная мышца", – адвокат

"Олег сказал, чтобы люди не распространяли слухи о принудительном кормлении, он просит отвергать такую ​​информацию и фильтровать ее. А относительно слухов о его смерти, он посмеялся над людьми, которые распространяют их, и считает их вредителями", – отметил правозащитник.

По его словам, они встречались с пленником Кремля 19 июля: виделись тет-а-тет без представителей колонии.

"Мы общались через стекло. Он передавал слова поддержки политзаключенным в Крыму. Он пытается следить из разных источников за крымскими делами", – добавил Динзе.

Напомним, ранее Россия направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова.

Добавим, что в начале июля впервые за 4 года пребывания в российском плену Олегу Сенцову позволили встретиться с сестрой. После встречи она рассказала, что режиссер имеет доступ лишь к новостям российских пропагандистских каналов, а за время заключения и голодовки он изрядно постарел и похудел.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.