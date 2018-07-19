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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Состояние Сенцова значительно ухудшилось: у Олега начал "уменьшаться сердечная мышца", – адвокат

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Палата, в которой держат Олега Сенцова в колонии в Лабытнанги
Палата, в которой держат Олега Сенцова в колонии в Лабытнанги / Фото из документа, переданного колонией в Европейский суд по правам человека

У украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в российской колонии, значительно ухудшилось состояние здоровья. Его хотели перевести в реанимацию, однако пленник Кремля отказался.

Сейчас он находится в больничной палате в колонии в Лабытнанги, передает "Громадське" со ссылкой на адвоката Сенцова Дмитрия Динзе.

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У него второй кризис произошел, вопрос стоял о реанимации, но он отказался и сказал, что будет принимать минимальное количество смесей. Он принимает 2-3 ложки в день,
– отметил защитник.

Он также добавил, что кризис произошел из-за того, что у Олега начала "уменьшаться сердечная мышца".

Кроме этого, Динзе сообщил, что со времени предыдущей встречи Сенцов очень осунулся, а также совсем не ориентируется в датах.

"Он не смог объяснить, когда именно ему стало плохо: в датах не ориентируется, спросил меня, какой сегодня день, число", – отметил адвокат.

Несмотря на это, заключенный украинский режиссер морально держится хорошо. В частности, он посмеялся с того, что Путин видел плакат с ним.

"Наверное, я у Путина уже в печенках сижу", – передал слова Сенцова Динзе.

Напомним, 13 июля стало известно, что мать Олега Сенцова написала письмо на имя Путина с просьбой помиловать ее сына. Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что обращение обязательно будет рассмотрено, когда оно поступит в Кремль.
Добавим, что в начале июля впервые за 4 года пребывания в русском плену Олегу Сенцов позволили встретиться с сестрой. После встречи она рассказала, что режиссер имеет доступ лишь к новостям российских пропагандистских каналов, а за время заключения и голодовки он изрядно постарел и похудел.

За что в России осудили Олега Сенцова?Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.
В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости политики Новости Украины Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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