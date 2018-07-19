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Стан Сенцова значно погіршився: в Олега почав "стухати серцевий м’яз", – адвокат

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Палата, в якій тримають Олега Сенцова в колонії у Лабитнангі
Палата, в якій тримають Олега Сенцова в колонії у Лабитнангі / Фото з документу, переданого колонією в Європейський суд з прав людини

В українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують в російській колонії, значно погіршився стан здоров'я. Його хотіли перевести у реанімацію, проте бранець Кремля відмовився.

Наразі він перебуває у лікарняній палаті в колонії в Лабитнангі, передає "Громадське" з посиланням на адвоката Сенцова Дмитра Дінзе.

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У нього другий криз стався, питання стояло про реанімацію, але він відмовився і сказав, що буде приймати мінімальну кількість сумішей. Він приймає 2-3 ложки на день,
– зазначив захисник.

Він також додав, що криза сталася через те, що в Олега почав "стухати серцевий м’яз".

Окрім цього, Дінзе повідомив, що з часу попередньої зустрічі Сенцов дуже змарнів, а також геть не орієнтується в датах.

"Він не зміг пояснити, коли саме йому стало погано: в датах не орієнтується, запитав мене, який сьогодні день, число", – наголосив адвокат.

Незважаючи на це, ув'язнений український режисер морально тримається добре. Зокрема, він посміявся з того, що Путін бачив плакат із ним.

"Напевне, я у Путіна вже в печінках сиджу", – передав слова Сенцова Дінзе.

Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що мати Олега Сенцова написала листа на ім’я Путіна з проханням помилувати її сина. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що звернення обов’язково буде розглянуте, коли воно надійде в Кремль.
Додамо, що на початку липня вперше за 4 роки перебування у російському полоні Олегу Сенцову дозволили зустрітись з сестрою. Після зустрічі вона розповіла, що режисер має доступ лише до новин російських пропагандистських каналів, а за час ув’язнення і голодування він неабияк постарів і схуд.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.
У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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