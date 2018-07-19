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Сенцов відреагував на чутки про свою смерть

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Олег Сенцов посміявся над інформацією про свою смерть, – адвокат
Олег Сенцов посміявся над інформацією про свою смерть, – адвокат / Соцмережі

Незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов вважає інформацію про свою смерть нісенітницею, а тих людей, які її поширюють, шкідниками. Також він попросив такі повідомлення фільтрувати та відкидати.

Про це розповів його адвокат Дмитро Дінзе у ефірі "Громадського".

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"Олег сказав, аби люди не поширювали чутки про примусове годування, він просить відкидати таку інформацію та фільтрувати її. А щодо чуток про його смерть, він посміявся над людьми, які поширюють їх, і вважає їх шкідниками", – зазначив правозахисник.

За його словами, вони зустрічалися зустрічався з бранцем Кремля 19 липня: бачилися тет-а-тет без представників колонії.

"Ми спілкувалися через скло. Він передавав слова підтримки політв’язням у Криму. Він намагається слідкувати з різних джерел за кримськими справами", – додав Дінзе.

Нагадаємо, раніше Росія надіслала до Європейського суду із прав людини (ЄСПЛ) інформацію про стан здоров’я Олега Сенцова

Додамо, що на початку липня вперше за 4 роки перебування у російському полоні Олегу Сенцову дозволили зустрітись з сестрою. Після зустрічі вона розповіла, що режисер має доступ лише до новин російських пропагандистських каналів, а за час ув’язнення і голодування він неабияк постарів і схуд.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.
У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Українці в полоні РФ Україна – Росія Новини Росії Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
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