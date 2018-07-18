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Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

Россия направила в ЕСПЧ информацию о состоянии здоровья Сенцова, суд ее изучает, – Минюст

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Россия направила в ЕСПЧ информацию о состоянии здоровья Сенцова
Россия направила в ЕСПЧ информацию о состоянии здоровья Сенцова / indiewire.com

Россия направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) информацию о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, который заключен в российской тюрьме и продолжает голодать. Накануне ЕСПЧ потребовал от РФ предоставить такую информацию. Сейчас суд ее обрабатывает.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает Интерфакс-Украина.

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"По нашей информации, (ЕСПЧ – ред.) Суд потребовал от РФ объективную и независимую оценку медиков о состоянии здоровья Сенцова", – сообщил Петренко.

По словам Петренко, "РФ уже направила в ЕСПЧ определенную информацию, суд ее обрабатывает".

Напомним, 13 июля стало известно, что мать Олега Сенцова написала письмо на имя Путина с просьбой помиловать ее сына. Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что обращение обязательно будет рассмотрено, когда оно поступит в Кремль.
Добавим, что в начале июля впервые за 4 года пребывания в русском плену Олегу Сенцову позволили встретиться с сестрой. После встречи она рассказала, что режиссер имеет доступ лишь к новостям российских пропагандистских каналов, а за время заключения и голодовки он изрядно постарел и похудел.

 

 

Теги: Новости политики Новости России Олег Сенцов Министерство юстиции
Источник: 24 Канал
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