Россия направила в ЕСПЧ информацию о состоянии здоровья Сенцова, суд ее изучает, – Минюст

Россия направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) информацию о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, который заключен в российской тюрьме и продолжает голодать. Накануне ЕСПЧ потребовал от РФ предоставить такую информацию. Сейчас суд ее обрабатывает.