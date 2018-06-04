Сенцова боятся как в России, так и в Украине, – волонтер

Больше всего Олега Сенцова боится не Владимир Путин, а украинская власть. Так считает волонтер 55-й артиллерийской бригады Сергей Сериков, который сотрудничал с Сенцовим на оккупированном полуострове, когда тот обеспечивал военных горючим.

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для 24 канала: "Красную карточку – Кремлю": как в Киеве присоединились к мировым акциям в поддержку Сенцова

Понятно, что его боятся и здесь, и там. Я владею 50% той информации, которой владеет он. И за то, что я знаю, против меня было 2 дела, которые я успешно выиграл. А за то, что он знает, он получил 20 лет. Больше всего его боится не Путин, а наша власть. Думаю, что был "договорняк", чтобы Олег сидел. Также его боятся наши страны гаранты. Олег является угрозой, потому может в своем фильме показать на весь мир политический "истеблишмент", который передал Крым,

– считает Сериков.



Волонтер на акции поддержки Олега Сенцова в Киеве

По его словам, до сих пор не создано единого координационного центра в Украине по вопросу политзаключенных, хотя эта проблема уже год поднимается в парламенте.

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"Поэтому и эффективность освобождения наших собратьев сейчас чрезвычайно низкая, поэтому Сенцов и другие идут на такие откровенно отчаянные шаги. Наша акция – колоссальная возможность напомнить миру, что мы ничего не забываем и что ему также не стоит. Держимся и работаем", – призвал Сериков.

Напомним, ранее в Федеральной службе исполнения наказаний России сообщили, что после 15 дня голодовки Олег Сенцов согласился на поддерживающую терапию от медиков. По словам его адвоката Дмитрия Динзе, состояние пленника Кремля сейчас является стабильным, правда правозащитник точно не знает, какой комплекс мер украинцу предоставляют.

В чем Россия обвиняет Сенцова?Олега Сенцова российские силовики задержали в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая режиссер объявил начало бессрочной голодовки с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных, которых удерживают на территории РФ и в оккупированном Крыму.