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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

Сенцова бояться як в Росії, так і в Україні, – волонтер

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Волонтер Сергій Сєріков
Волонтер Сергій Сєріков / 24 канал

Найбільше Олега Сенцова боїться боїться не Володимир Путін, а українська влада. Так вважає волонтер 55-ої артилерійської бригади Сергій Сериков, який співпрацював з Сенцовим на окупованому півострові, коли той забезпечував військових пальним.

Про це йдеться у статті Катерини Петренко для 24 каналу: "Червону картку – Кремлю": як у Києві долучились до світових акцій на підтримку Сенцова

Зрозуміло, що його бояться і тут, і там. Я володію 50% тієї інформації, якою володіє він. І за те, що я знаю, проти мене було 2 справи, які я успішно виграв. А за те, що він знає, він отримав 20 років. Найбільше його боїться не Путін, а наша влада. Думаю, що був "договорняк", щоб Олег сидів. Також його бояться наші країни гаранти. Олег є загрозою, бо може у своєму фільмі показати на весь світ політичний "істеблішмент", який передав Крим,
– вважає Сериков.


Волонтер на акції підтримки Олега Сенцова у Києві

За його словами, досі не створено єдиного координаційного центру в Україні щодо питання політв’язнів, хоч ця проблема вже рік підіймається у парламенті.

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"Тому й ефективність визволення наших побратимів зараз надзвичайно низька, тому Сенцов та інші йдуть на такі відверто відчайдушні кроки. Наша акція – колосальна можливість нагадати світу, що ми нічого не забуваємо і що йому також не варто. Тримаймось і працюємо", – закликав Сериков.

Нагадаємо, раніше у Федеральній службі виконання покарань Росії сповістили, що після 15 дня голодування Олег Сенцов зголосився на підтримувальну терапію від медиків. За словами його адвоката Дмитра Дінзе, стан бранця Кремля наразі є стабільним, щоправда правоззахисник достеменно не знає, який комплекс заходів українцю надають.

У чому Росія звинувачує Сенцова? Олега Сенцова російські силовики затримали у Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту в Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня режисер оголосив початок безстрокового голодування з вимогою звільнити усіх 64 українських політв’язнів, яких утримують на території РФ та в окупованому Криму.

 

Теги: Новини України Обмін полоненими Україна – Росія протести Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
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