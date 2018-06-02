"Червону картку – Кремлю": як у Києві долучились до світових акцій на підтримку Сенцова

У світі не стихає хвиля акцій протесту проти кремлівського режиму і підтримки українського політв'язня Олега Сенцова, який голодує у російській тюрмі 20-й день. Приблизно 300 людей вийшли у суботу на Майдан Незалежності, аби показати червону картку Кремлю й вимагати врятувати життя українця.

Учасники акції зачитали звернення до світової спільноти, які прозвучали більше, ніж у 70 містах світу.

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Ми звертаємось до лідерів всіх країн світу і просимо вжити реальних заходів для збереження життя українського режисера Олега Сенцова, а також зробити все можливе, щоб звільнити всіх громадян України, які ув'язненні за політичними мотивами в Росії та в окупованому Криму,

– йшлося у зверненні.

Нагадали, що єдиною вимогою режисера є звільнення всіх політв'язнів, яких нині за офіційною статистикою налічується 64 особи.



Акція на підтримку Олега Сенцова на Майдані Незалежності у Києві//24 канал

"Таким відчайдушним кроком Олег Сенцов намагається привернути увагу міжнародної спільноти до питання політичних переслідувань. Він поставив на карту власне життя і готовий іти до кінця. Ми не маємо права допустити його загибелі, тому ми тут", – наголосили організатори.

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Вони також закликали країни "Великої сімки" винести на обговорення під час 44-го саміту G7 у Канаді питання звільнення Сенцова та всіх політв'язнів, ініціювати перемовний процес між Росією та Україною та виступити посередником.



У Києві відбулась акція на підтримку Олега Сенцова//24 канал

Вимога до громадянського суспільства у всіх країнах світу проста – солідарність:

Напередодні та під час спортивних змагань, яких так чекають у Росії, у всьому світі має звучати: "Я вболіваю за політв’язнів!"



Акція на підтримку незаконно ув'язненого у Росії Олега Сенцова//24 канал

Кримськотатарська журналістка Олександра Єфименко зачитала список всіх українських бранців Кремля.

Весь список прізвищ не помістився навіть на одному аркуші. Як тільки ми починаємо рахувати і не пам'ятаємо, як звуть цих людей, ми вже програли. Всі ці люди – не цифри! Вони особистості і вони помирають у тюрмах. Нині 4 українці голодують в російських тюрмах,

– сказала Єфименко.



Акція на підтримку Олега Сенцова у Києві//24 канал

"На відміну від флешмобів українців, спрямованих на підтримку полонених, "флешмоб" на підтримку Сенцова дуже важкий. До нього доєднались й інші політв’язні, які показують готовність віддати своє життя, якщо не будуть звільнені", – наголосив активіст Автомайдану і друг режисера Олексій Гриценко.

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Він згадав, як познайомився з режисером.

"З Олегом ми познайомились біля "Українського дому". Він приїхав з Криму і сказав, що готовий брати участь в Євромайдані, бо не хоче, щоб злочинна влада Януковича залишалась в Україні. Ми пройшли досить довгий шлях. І Олег насправді дуже ефективно організував роботу штабу Автомайдану і брав участь у більшості наших акцій. Далі він поїхав у свій рідний Крим", – сказав Гриценко.



Акція на підтримку Олега Сенцова у Києві//24 канал

Активіст згадав, що вже в Криму зустрівся з Олегом 9 березня 2014-го на акції кримських татар. Там режисер проводив мирні акції і допомагав вивозити українських військових з окупованого півострова, які не хотіли переходити на бік Росії. Планів щодо штурму чи підривів у Сенцова не було.

Олег допомагав нам, коли нас намагалися затримати в Криму: він намагався зупинити автівки, які нас переслідували. Вже тоді ризикував своїм життям, щоб допомогти нам. Олег також допомагав вивозити військових, які не перейшли на бік окупанта. Вони знайшли єдиного перевізника, який в Криму видавав транспорт й організовували виїзди,

– сказав активіст.

Він додав, що військові розуміють вчинок Сенцова.

"Ті, хто пройшли з ним шлях, теж зробили б, мабуть, так само", – переконаний активіст.



Акція на підтримку Олега Сенцова на Майдані Незалежності//24 канал

Олексій Гриценко звинуватив особисто Віктора Медведчука у тому, що сталося з українським режисером. Він закликав кума Путіна відчути свою відповідальність і вплинути на ситуацію.

"У когось є сумнів, що Медведчук винний? Ми поки не їдемо до нього, бо сподіваємось, що в нього вистачить клепки в голові домовитись зі своїм кумом (Путіним – ред.) і звільнити Сенцова. Але якщо щось з ним станеться, то українці будуть розмовляти з Медведчуком жорстко", – наголосив Гриценко.



Акція на підтримку Олега Сенцова у Києві//24 канал

Про те, що Сенцова бояться як в Росії, так і в Україні, наголосив волонтер 55-ої артилерійської бригади Сергій Сериков. Він співпрацював з Олегом на окупованому півострові, коли той забезпечував військових пальним.

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Зрозуміло, що його бояться і тут, і там. Я володію 50% тієї інформації, якою володіє він. І за те, що я знаю, проти мене було 2 справи, які я успішно виграв. А за те, що він знає, він отримав 20 років. Найбільше його боїться не Путін, а наша влада. Думаю, що був "договорняк", щоб Олег сидів. Також його бояться наші країни гаранти. Олег є загрозою, бо може у своєму фільмі показати на весь світ політичний "істеблішмент", який передав Крим,

– вважає Сериков.



Акція на підтримку Олега Сенцова у Києві//24 канал

Волонтер переконаний, що акціями голодування бранця не зупинити, бо він свідомо пішов на самопожертву. Однак, на його думку, вони потрібні, аби про проблему чули на світовому рівні.



Акція на підтримку Олега Сенцова у Києві//24 канал

Учасники акції також наголосили, чому протести дуже потрібні.

Те, що ми робимо зараз, є надзвичайно важливим. Це не лише інформаційна хвиля! Це хвиля розуміння й нагадування про те, що в нас забрали Крим і частину Донбасу. Путін і російська спільнота хоче робити вигляд, що нічого не сталося. Безумовно, потрібно нагадувати і нашим можновладцям, що треба робити, бо вони мають докласти зусиль, щоб визволяти полонених,

– сказав організатор.



Акція на підтримку Олега Сенцова у Києві//24 канал

За його словами, досі не створено єдиного координаційного центру в Україні щодо питання політв’язнів, хоч ця проблема вже рік підіймається у парламенті.

"Тому й ефективність визволення наших побратимів зараз надзвичайно низька, тому Сенцов та інші йдуть на такі відверто відчайдушні кроки. Наша акція – колосальна можливість нагадати світу, що ми нічого не забуваємо і що йому також не варто. Тримаймось і працюємо", – закликав організатор.



Акція на підтримку Олега Сенцова у Києві//24 канал

До акції доєдналась і сестра Олега Сенцова Наталія Каплан, яка повідомила про стан брата та подальший план своїх дій, щоб його звільнити.

Олег продовжує голодувати. Він отримує 1 літр глюкози щоденно. Зазвичай на такий день голодування люди вже не можуть самі стояти. Остання людина, яка його бачила – це Собчак. За її словами, Олег – дуже худий і блідий, втрачає зуби і волосся. Детальніша інформація буде завтра, коли його відвідає адвокат,

– сказала Каплан.



Сестра Олега Сенцова Наталія Каплан//24 канал

Вона повідомила, що намагається знайти вихід на відеозв'язок з Олегом, але найперше запитає у брата, чи хоче він цього.

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Крім того Наталія Каплан пояснила, чому акції підтримки є дуже потрібними.

"Акції – дуже важливі, бо світові лідери частково перебувають в інформаційному вакуумі. Якщо про проблему ніхто не буде чути, її ніхто не буде вирішувати. А підіймати таку проблему можна тільки знизу. Я дуже сподіваюсь, що з вашою підтримкою ми зможемо витягнути Олега й інших політв'язнів з російських тюрем", – додала сестра полоненого.



Акція на підтримку Олега Сенцова у Києві//24 канал

Жінка також зазначила, що планує і далі звертатись до світових політиків, у яких є важелі впливу, аби звільнити політв'язнів.

Вкінці акції українці показали "червону картку Кремлю". Вони написали на символічній червоній картці, за що російський режим на неї заслуговує. А на великому футбольному м’ячі – прізвища всіх наших політв'язнів, які в російських тюрмах. Кількаметрове полотно та м'яч відвезуть під посольство Росії й залишать там.



Акція на підтримку ув'язнених у Росії українських політв'язнів відбулась у Криму//24 канал

Я показую їм червону картку за відновлення сталінських ГУЛАГів. Йде відновлення сталінського режиму і ГУЛАГ, який знищили у 1989-му році, зараз відновлюють, щоб зробити стільки ж політв'язнів, як було при Сталіні,

– зауважив кінорежисер Георгій Давиденко.



Акція на підтримку Олега Сенцова у Києві//24 канал

Учасники акції скандували гасла "Free Sentsov", "Свободу політв'язням" та співали гімн України. Коли виступи закінчились, ще довго ніхто не розходився.