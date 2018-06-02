Чому інсценування убивства Бабченка затьмарило кричущий факт реального голодування Сенцова

14 травня Олег Сенцов оголосив голодування у російській в’язниці, вимагаючи відпустити усіх незаконно засуджених українців. За словами адвоката Сенцова, він довго готувався до голодування. І це було його свідоме рішення.

Український режисер розпочав свою акцію протесту за місяць до проведення Чемпіонату світу з футболу у Росії, намагаючись привернути увагу світової спільноти до проблеми політичних в’язнів.

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Нагадаю, що режисера і активіста Євромайдану затримали у Криму навесні 2014-го року. Через рік російський суд за надуманими звинученнями засудив Сенцова до 20-річного ув’язнення у колонії суворого режиму. На жаль, за ці чотири роки неволі для Сенцова ситуація тільки погіршувалась. Він відбуває покарання географічно дуже далеко – у колонії "Білий відмідь" у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.



Олег Сенцов

Що з ним відбувається і як, інформації мало. І як би на ув’язнення не реагував світ, це жодним чином не впливало якось на російську владу. На підтримку режисера усі ці чотири роки виступали відомі кінозірки. На адресу Кремля надходили звернення з усього світу з вимогою відпустити Сенцова на волю. Ім’я режисера згадують на різноманітних міжнародних кінофестивалях і будуть згадувати далі. Але Володимиру Путіну байдуже.

Після того, як Сенцов оголосив голодування, в Україні і світі знову почалися акції на його підтримку. У Києві драматурги, актори і режисери читали п’єсу про процес над ним біля російського посольства. Люди приходили і під стіни Адміністрації президента, вимагаючи від української влади більш активної позиції. Перед початком фіналу Ліги чемпіонів у Києві про Сенцова активісти нагадали навіть іноземним фанатам, які навряд чи взагалі щось знають про ситуацію в Україні.

Тиждень тому ще одна акція пройшла у центрі Нью-Йорка.



Акція на підтримку Сенцова та Кольченка

Сенцов своїм голодуванням зробив дуже важливу річ – він нагадав насамперед нам про те, що в Росії є українці, несправедливо кинуті за ґрати. Про це вже й навіть в Україні не говорять.

Володимир Балух, якого на початку року засудили до 3,5 років ув’язнення, оголосив голодування ще кілька місяців тому. Щоправда, російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова стверджує, що Балух їсть за "спеціальною схемою". У чому саме полягає спеціальна схема – невідомо, як і те, що означає "підтримуюча терапія", яку зараз застосовують до Сенцова.

Вже після того, як Сенцов оголосив про голодування, ще один політичний в’язень Олександр Кольченко теж припинив їсти.

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На відміну від Сенцова, він не просить звільнити усіх незаконно засуджених українців, а їх, за даними правозахисників, у Росії 64 людини. Кольченко вимагає відпустити лише Сенцова. Він розуміє, наскільки серйозні його наміри.

Звісно, ніхто не хоче драматизувати ситуацію. Але рішення Сенцова – це не просто рішення для привернення уваги. Це готовість у своїй боротьбі піти до кінця і навіть померти. Про це кажуть і адвокати, і близькі політв’язня.

Та тиснути на Путіна – не дуже ефективно. Російський журналіст Семен Новопрудський у колонці для журналу "Новое время" пише, що російська влада вже звикла безкарно вбивати політичних опонентів. А громадяни Росії не звикли про це запитувати у своєї влади. Про фізичний стан Сенцова зараз повідомляють офіційні російські представники. Цій інформації навряд чи можна довіряти.

Більше подробиць розповіла колишній кандидат у президенти Росії – телеведуча Ксенія Собчак. У своєму Twitter вона написала, що спілкувалася з режисером за допомогою відеотелефону. "Він налаштований рішуче і просить не вмовляти його змінити рішення", – написала Собчак. Вона також додала, що у режисера випали два зуби.

Только что лично говорила с Олегом Сенцовым по видеотелефону. Уговаривала прекратить голодовку. Но он настроен решительно и просит не уговаривать изменить решение. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 31 травня 2018 р.

У него действительно выпало два зуба ,цынги говорит пока нет. Просто ужасно его жалко. Худой,бледный. #свободуСенцову — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 31 травня 2018 р.

Найгірше те, що голодування Сенцова зараз ніде не є топ-темою. В Україні вона відійшла на другий план після спецоперації СБУ по перешкоджанню замаху на журналіста Аркадія Бабченко. Саме це стало топ-новиною з України у західних ЗМІ, які надавали різні оцінки цим діям українських правоохоронців.

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Чемпіонат світу з футболу у Росії, до якого залишилось кілька тижнів, теж ніщо вже не скасує. І попри акції протесту, він відбудеться. Навіть не сумнівайтесь, що туди поїдуть й офіційні представники і західних країн. А Путін буде посміхатися з трибун і радіти тріумфу, що, попри санкції, отруєння Скрипалів, звинування в катастрофі малазійського "Боїнгу", увесь світ бачить, як він приймає Чемпіонат.

Шокувати світ може хіба що смерть режисера, коли вже неможливо буде щось змінити. Сенцов це теж розуміє, тому і оголосив цю акцію протесту. Дуже важливо, щоб світові лідери не допустили цього.