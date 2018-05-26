З полковника – у президенти: чому Гриценку пророкують перемогу на президентських виборах

До виборів президента залишилося менше року. І як, неодноразово підкреслювали соціологи і політологи, виборці розчаровані в чинних політиках і у владі, і в опозиції. Тому рівень підтримки навіть у фаворитів доволі низький.

У нинішнього лідера соцопитувань Юлії Тимошенко рейтинг 16%. І це найкращий показник. Інші кандидати, відстають від неї і змагаються один з одним за друге місце. На нього претендують президент Петро Порошенко, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, лідер "Опозиційного блоку" Юрій Бойко, а також колишній міністр оборони Анатолій Гриценко.

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Якщо подивитися на інший критерій, негативного і позитивного сприйняття, то до більшості цих кандидатів люди ставляться негативно. Антирейтинг Тимошенко, за даними Київського міжнародного інституту соціології, складає 56%. У президента ситуація ще гірша. До нього скептично ставляться 71% опитуваних.

При цьому, багато виборців досі не визначились із кандидатом для себе. Але вони точно більше не хочуть бачити президентом Порошенка. Тимошенко теж не вірять. За Бойко з "Опозиційного блоку" не проголосують ніколи за жодних обставин. Тому треба шукати інші варіанти.

Останнім часом багато говорять про запит на нові обличчя. Запит – є, але нових облич, які заявили, що підуть на вибори президента у якості кандидата, поки що не має. Святослав Вакарчук, лідер рок-гурту "Океан Ельзи", міг би стати таким новим обличчям, але він мовчить. Хоча проти нього вже працюють політичні технології.

Наприклад, минулого тижня про своє бажання балотуватися у президенти заявив співак Іво Бобул. Це робиться спеціально для того, щоб Вакарчука виборці не сприймали серйозно. Але ще раз підкреслюю, Вакарчук не підтверджує, що йде на вибори.



Іво Бобул

А от Анатолій Гриценко відкрито про це говорить. І закликає усі демократичні сили об’єднатися і висунути єдиного кандидата на президентських виборах. Сам він готовий стати таким кандидатом. І у нього є шанс показати непоганий результат. Гриценка виборці сприймають доволі нейтрально. Його негативний рейтинг усього 20%. Це найкращий показник серед чинних політиків.

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Але Гриценко – це не нове обличчя. Він тричі був міністром оборони. Працював в урядах Юлії Тимошенко, Юрія Єханурова і Віктора Януковича. Був депутатом парламенту від блоку "Наша Україна-Народна самооборона", а пізніше від ВО "Батьківщина".

На виборах президента 2014 року, Гриценко посів четверте місце і набрав 5,5% голосів. І це непоганий результат. Усі соцопитування тоді прогнозували, що його партія "Громадянська позиція" потрапить до Верховної Ради. Та вона не змогла подолати прохідний бар’єр.



Анатолій Гриценко

Зараз Гриценко намагається виправити ситуацію і покращити попередні показники. Його плюс у тому, що у порівнянні з іншими старожилами політики, він себе не дискредитував. До того ж, Гриценко не пов’язаний із олігархами, але мінусів у полковника теж багато.

Він досі залишається єдиною широко впізнаваною фігурою партії "Громадянська позиція". У нього проблеми з командою. Як кажуть люди, які добре знають колишнього міністра оборони, з ним дуже складно працювати. Гриценко слухає переважно себе і не сприймає альтернативних точок зору.

Та зараз лідер "Громадянської позиції" намагається об’єднати партнерів. До нього вже приєднався колишній депутат БПП Єгор Фірсов. На спільних зустрічах у регіонах з ним виступали Микола Катеренчук і Дмитро Добродомов. Але інші партнери, такі, як партія "Демальянс", "Хвиля" Віктора Чумака, "Рух нових сил" Саакашвілі та партія "Самопоміч" не поспішають підтримувати Гриценка.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що переговорів про об’єднання "Громадянської позиції" і "Самопомочі" у єдину партію не було і не буде. "Самопоміч" братиме участь і в президентських, і в парламентських виборах. Про формат участі стане відомо восени.

Віктор Чумак погоджується з Гриценком. Він теж думає, що має бути єдиний кандидат від демократичних сил на президентських виборах. Але з прізвищем треба зачекати. Рейтинги і обставини можуть змінитися. "Демальянс" каже, що діалог між партіями є, але у процес конкретних переговорів, ще потенційні партнери не зайшли.



Віктор Чумак

Гриценко хоче об’єднати усіх, та як бачимо, це не так просто. Для Гриценка вибори наступного року надзвичайно важливі. Якщо він знову покаже, що "непрохідний", виборці сприйматимуть його, як політичного пенсіонера, а не новий шанс на зміну країни. Тому Анатолію Гриценку нарешті треба навчитися працювати у команді. Від цього залежатиме, хто і як до нього приєднається на виборах.