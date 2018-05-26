15:24
26 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
21°C 13°C
  • неділя
    21°C 11°C
  • понеділок
    24°C 10°C
  • вівторок
    25°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. У всьому винен Навальний. Ной в Пензі
Вєсті Кремля
23:29, 25 травня
Вєсті.UA. Іво Бобул йде в президенти. Цирк Верховної Ради
Вєсті.UA
22:09, 25 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Програми Політична кухня
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

З полковника – у президенти: чому Гриценку пророкують перемогу на президентських виборах

Політична кухня 896 Читать новость на русском

До виборів президента залишилося менше року. І як, неодноразово підкреслювали соціологи і політологи, виборці розчаровані в чинних політиках і у владі, і в опозиції. Тому рівень підтримки навіть у фаворитів доволі низький.

У нинішнього лідера соцопитувань Юлії Тимошенко рейтинг 16%. І це найкращий показник. Інші кандидати, відстають від неї і змагаються один з одним за друге місце. На нього претендують президент Петро Порошенко, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, лідер "Опозиційного блоку" Юрій Бойко, а також колишній міністр оборони Анатолій Гриценко.

Читайте також: Кого українці підтримають на президентських виборах

Якщо подивитися на інший критерій, негативного і позитивного сприйняття, то до більшості цих кандидатів люди ставляться негативно. Антирейтинг Тимошенко, за даними Київського міжнародного інституту соціології, складає 56%. У президента ситуація ще гірша. До нього скептично ставляться 71% опитуваних.

При цьому, багато виборців досі не визначились із кандидатом для себе. Але вони точно більше не хочуть бачити президентом Порошенка. Тимошенко теж не вірять. За Бойко з "Опозиційного блоку" не проголосують ніколи за жодних обставин. Тому треба шукати інші варіанти.

Останнім часом багато говорять про запит на нові обличчя. Запит – є, але нових облич, які заявили, що підуть на вибори президента у якості кандидата, поки що не має. Святослав Вакарчук, лідер рок-гурту "Океан Ельзи", міг би стати таким новим обличчям, але він мовчить. Хоча проти нього вже працюють політичні технології.

Наприклад, минулого тижня про своє бажання балотуватися у президенти заявив співак Іво Бобул. Це робиться спеціально для того, щоб Вакарчука виборці не сприймали серйозно. Але ще раз підкреслюю, Вакарчук не підтверджує, що йде на вибори.


Іво Бобул

А от Анатолій Гриценко відкрито про це говорить. І закликає усі демократичні сили об’єднатися і висунути єдиного кандидата на президентських виборах. Сам він готовий стати таким кандидатом. І у нього є шанс показати непоганий результат. Гриценка виборці сприймають доволі нейтрально. Його негативний рейтинг усього 20%. Це найкращий показник серед чинних політиків.

Читайте також: Як кубки Ліги Чемпіонів подорожують руками сватів, кумів, попів голови ФФУ

Але Гриценко – це не нове обличчя. Він тричі був міністром оборони. Працював в урядах Юлії Тимошенко, Юрія Єханурова і Віктора Януковича. Був депутатом парламенту від блоку "Наша Україна-Народна самооборона", а пізніше від ВО "Батьківщина".

На виборах президента 2014 року, Гриценко посів четверте місце і набрав 5,5% голосів. І це непоганий результат. Усі соцопитування тоді прогнозували, що його партія "Громадянська позиція" потрапить до Верховної Ради. Та вона не змогла подолати прохідний бар’єр.


Анатолій Гриценко

Зараз Гриценко намагається виправити ситуацію і покращити попередні показники. Його плюс у тому, що у порівнянні з іншими старожилами політики, він себе не дискредитував. До того ж, Гриценко не пов’язаний із олігархами, але мінусів у полковника теж багато.

Він досі залишається єдиною широко впізнаваною фігурою партії "Громадянська позиція". У нього проблеми з командою. Як кажуть люди, які добре знають колишнього міністра оборони, з ним дуже складно працювати. Гриценко слухає переважно себе і не сприймає альтернативних точок зору.

Та зараз лідер "Громадянської позиції" намагається об’єднати партнерів. До нього вже приєднався колишній депутат БПП Єгор Фірсов. На спільних зустрічах у регіонах з ним виступали Микола Катеренчук і Дмитро Добродомов. Але інші партнери, такі, як партія "Демальянс", "Хвиля" Віктора Чумака, "Рух нових сил" Саакашвілі та партія "Самопоміч" не поспішають підтримувати Гриценка.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що переговорів про об’єднання "Громадянської позиції" і "Самопомочі" у єдину партію не було і не буде. "Самопоміч" братиме участь і в президентських, і в парламентських виборах. Про формат участі стане відомо восени.

Віктор Чумак погоджується з Гриценком. Він теж думає, що має бути єдиний кандидат від демократичних сил на президентських виборах. Але з прізвищем треба зачекати. Рейтинги і обставини можуть змінитися. "Демальянс" каже, що діалог між партіями є, але у процес конкретних переговорів, ще потенційні партнери не зайшли.


Віктор Чумак

Гриценко хоче об’єднати усіх, та як бачимо, це не так просто. Для Гриценка вибори наступного року надзвичайно важливі. Якщо він знову покаже, що "непрохідний", виборці сприйматимуть його, як політичного пенсіонера, а не новий шанс на зміну країни. Тому Анатолію Гриценку нарешті треба навчитися працювати у команді. Від цього залежатиме, хто і як до нього приєднається на виборах.

Автор: Христина Бердинських
Теги: Петро Порошенко Відеоблоги Анатолій Гриценко Політична кухня Громадянська позиція Президент України Рейтинги Верховна Рада Юлія Тимошенко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Реал – Ліверпуль: анонс фіналу Ліги чемпіонів
сьогодні, 14:30 Реал – Ліверпуль: анонс фіналу Ліги чемпіонів
Ігор Саджениця 754
З полковника – у президенти: чому Гриценку пророкують перемогу на президентських виборах
сьогодні, 14:00 З полковника – у президенти: чому Гриценку пророкують перемогу на президентських виборах
Христина Бердинських 894
2019 не стане новим 2014: до річниці виборів
сьогодні, 12:01 2019 не стане новим 2014: до річниці виборів
Петро Охотін 454
Україна-Грузія: спільний ворог Росія
сьогодні, 11:00 Україна-Грузія: спільний ворог Росія
Настя Сукач 219
Все тягости
сьогодні, 08:40 Все тягости "военной" службы на Россию в "ЛНР"
Ольга Черненко 1776
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук