Становится все больше: в издательстве Vivat назвали проблемы, с которыми сталкиваются на фоне атак

Украинская книжная отрасль продолжает сталкиваться с серьезными испытаниями из-за постоянных российских атак на склады, типографии и логистические центры. Несмотря на значительные убытки и дефицит сырья, издатели ищут новые способы продолжить работу в сложных условиях.

Генеральный директор и соучредительница издательства Vivat Юлия Орлова рассказала "24 Каналу" о текущих проблемах и ситуации в книгопечатании в условиях полномасштабного вторжения. По ее словам, убытки фиксируются практически ежедневно, ведь вражеские обстрелы приводят к новым потерям для всей отрасли.

Как Vivat меняет логистику после обстрелов?

Орлова отметила, что после уничтожения Святопетровского распределительного центра издательство ведет переговоры с "Новой почтой" о возмещении хотя бы части убытков.

В результате российской атаки в ночь на 28 августа на складе в Святопетровске в Киевской области издательство Vivat понесло убытки на сумму более 16 миллионов гривен. Всего сгорело более 60 тысяч экземпляров книг различных украинских издательств.

В то же время типографии, по ее словам, также вкладывают в книжное производство большие средства, ведь необходимо закупать бумагу в объемах миллионов тонн, а также краски и различные полиграфические материалы. Однако сейчас хранить бумагу очень сложно. Поэтому издательство прибегло к ряду важных мер.

Мы печатаем таким образом, чтобы сразу распределить имеющийся у нас тираж между книжными магазинами, нашими B2B-партнерами и интернет-магазинами. Конечно, негде хранить такое большое количество товаров, чтобы не говорить постоянно о потерях, которые действительно велики,

– генеральный директор Vivat.

Она пояснила, что при такой схеме в случае исчерпания тиража быстро организовать допечатку становится сложно. Типографиям не хватает работников, производственных мощностей и дефицитного сырья, в частности бумаги определенного формата и качества, которая импортируется за иностранную валюту. Однако издательница подчеркнула, что дефицита книг не будет, хотя отдельные позиции будут появляться медленнее.

Какие государственные программы важны для читателей?

Говоря о финансовых и грантовых возможностях, Юлия Орлова сообщила о переговорах с Министерством культуры относительно включения книжного сектора в программу поддержки современной украинской культуры "Тысячевесна" в будущем. Также приоритетом остается возобновление государственной программы по пополнению библиотечных фондов.

Это нужно даже больше читателям, чем издательствам, и это важная программа, которая очень хорошо работала раньше. И сейчас, если мы напечатаем книги, то развезем их не только по книжным магазинам, но и по библиотекам. Таким образом точки соприкосновения читателя с книгой сохранятся,

– отметила спикер.

Несмотря на рост себестоимости производства, Vivat продолжает сотрудничать с украинскими писателями и издавать дебютные произведения. По словам Орловой, хотя из-за ситуации с безопасностью проводить массовые автограф-сессии или презентации стало сложнее, издательство и авторы остаются единой экосистемой.

Генеральный директор издательства Vivat рассказала о проблемах, возникших из-за обстрелов: смотрите видео

Она призвала читателей поддерживать украинскую книжную отрасль, покупая литературу в любых удобных местах – на сайтах издательств, в книжных магазинах или сетевых супермаркетах.

Любая книга, которую читатели купят сейчас, – это их способ общаться с будущим. Перенесите книгу в более безопасное место – в свой дом – и читайте, наслаждайтесь. Это лучший способ поддержать не только нас как отрасль, но и себя тоже,

– отметила Юлия Орлова.

Напомним, что враг методично наносит удары по складской и полиграфической инфраструктуре Украины. В частности, во время обстрелов Киевской области в августе пострадали логистические центры, где хранились тиражи ведущих украинских издательств.