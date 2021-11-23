К ликвидации пожара привлекли несколько пожарных бригад. По предварительным данным, по меньшей мере 2 человека погибли.
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Раздалось несколько взрывов
По словам очевидцев, после мощного взрыва прогремели еще несколько взрывов поменьше. Впоследствии над фабрикой поднялся столб дыма,
Завод, на котором прогремел взрыв, специализировался на производстве ракет для контроля погоды. Причины трагедии устанавливают.
По данным издания Novosti, в результате взрыва погибли 2 человека и еще 15 получили ранения.
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