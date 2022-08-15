В Сербии на военном предприятии произошел взрыв: пострадали люди

На вооруженном заводе "Крушик" в Сербии 15 августа раздался взрыв. Ранения получили 2 работницы.

Информацию подтвердили в министерстве обороны Сербии. Известно, что около 7:00 в руке 40-летней работницы взорвался боеприпас.

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Женщина получила тяжелые ранения. В частности, ожоги лица, травмы обеих рук. Ее госпитализировали.

Расследуют инцидент

Другая пострадавшая – 30-летняя женщина. Ей была оказана медицинская помощь, но она уже находится дома. В настоящее время руководство предприятия выясняет обстоятельства инцидента.

Предыдущие инциденты

На сербском военном предприятии "Слобода" возле города Чачак 19 июня прогремели взрывы. В результате этого пострадали три человека. Медики отметили, что травмы не несли угрозы жизни. После взрывов проживающих возле предприятия людей эвакуировали.

"Слобода" является крупнейшим сербским предприятием военно-оборонного комплекса и производит артбоеприпасы, боеприпасы и снаряды для танков.

Перед этим взрывы на "Слободе" раздавались 4 июня. Тогда сдетонировали артиллерийские склады оружейной фабрики. После этого, в 01:30, вспыхнул пожар. На предприятии находились 60 человек, но им удалось вовремя спрятаться в укрытии.

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