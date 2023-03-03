Предстоит сложный выбор: в Сербии готовы переосмыслить свои отношения с Россией

Война России против Украины поставила многие страны перед выбором. И, кажется, Сербия наконец-то определилась, на чьей стороне она стремится быть. Вектор движения государства озвучил его президент.

В интервью Александр Вучич отметил, что перед Сербией стоит "сложный выбор". Причиной этого стала необходимость пересмотреть отношения с Россией. Напомним, что страна-агрессор – традиционный славянский союзник Белграда.

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Выбрал курс на ЕС

Журналистам Вучич добавил, что, по его мнению, назрело время для переосмысления. Сербия задумалась над тем, чтобы отойти от отказа к присоединению к западным санкциям против России.

Вы получите от меня одно предложение: Сербия останется на пути в ЕС. Ладно, делайте выводы сами. Но я думаю, вы меня понимаете,

– сказал он журналисту.

Президент Сербии отметил, что страну без всякого сомнения ожидает "сложный выбор". Этими словами он ограничился.

В то же время Вучич повторил, что Россия должна прекратить вербовать в ЧВК "Вагнера" сербов. Ему не нравится, что граждане его страны могут быть вовлечены в войну против Украины.

Заметим, что на законодательном уровне власти Сербии запрещают своим гражданам участвовать в конфликтах за границей. За это уже успели осудить несколько человек.

Сербов, которых завербовали воевать в Украине, арестуют, когда они вернутся в Сербию и (будут – 24 Канал) в пределах досягаемости наших учреждений. В дружеской стране так не вербуют,

– подчеркнул Вучич.

Напомним, что Сербия – кандидат на вступление в ЕС. Подала заявку она еще в 2012 году, и ее до сих пор рассматривают. В то же время, она продолжает торговое и военное сотрудничество с Россией.

Следует понимать, что Белград неоднократно осуждал вторжение России в Украину в ООН и во время других международных форумов. Но страна отказалась вводить санкции против Москвы.

Россия теряет влияние на Сербию

В Институте по изучению войны проанализировали напряжение между Россией и Сербией. Составители отчета отметили, что Москва долгое время пыталась интегрировать в свою сферу влияния Белград. Но события последних дней свидетельствуют, что все эти попытки были напрасны.

По мнению аналитиков из Института, попытки Пригожина вербовать сербов стали одним из факторов влияния. Старания россиян отправить граждан Сербии на войну против Украины могли заставить Вучича пересмотреть тесные связи между Белградом и Москвой.