В інтерв'ю Александар Вучич зауважив, що перед Сербією стоїть "важкий вибір". Причиною цього стала необхідність переглянути відносини з Росією. Нагадаємо, що країна-агресорка – традиційний слов'янський союзник Белграда.

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Обрав курс на ЄС

Журналістам Вучич додав, що, на його думку, назрів час для переосмислення. Сербія задумалася над тим, щоб відійти від відмови до приєднання до західних санкцій проти Росії.

Ви отримаєте від мене одне речення: Сербія залишиться на шляху до ЄС. Гаразд, робіть висновки самі. Але я думаю, ви мене розумієте,

– сказав він журналісту.

Президент Сербії зауважив, що на країну без жодного сумніву очікує "важкий вибір". Цими словами він обмежився.

Водночас Вучич повторив, що Росія повинна припинити вербувати до ПВК "Вагнера" сербів. Йому не подобається, що громадяни його країни можуть бути залучені до війни проти України.

Зауважимо, що на законодавчому рівні влада Сербії забороняє своїм громадянам брати участь у конфліктах за кордоном. За це вже встигли засудити кількох людей.

Серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли вони повернуться до Сербії та (будуть – 24 Канал) у межах досяжності наших установ. У дружній країні так не вербують,

– підкреслив Вучич.

Нагадуємо, що Сербія – кандидат на вступ до ЄС. Подала заявку вона ще у 2012 році, і її досі розглядають. Водночас вона продовжує торговельну та військову співпрацю з Росією.

Слід розуміти, що Белград неодноразово засуджував вторгнення Росії в Україну в ООН та під час інших міжнародних форумів. Але країна відмовилася запроваджувати санкції проти Москви.

Росія втрачає вплив на Сербію

В Інституті з вивчення війни проаналізували напругу між Росією та Сербією. Укладачі звіту зауважили, що Москва упродовж тривалого часу намагалася інтегрувати у свою сферу впливу Белград. Але події останніх днів свідчать про те, що всі ці намагання були марними.

На думку аналітиків з Інституту, спроби Пригожина вербувати сербів стали одним з чинників впливу. Намагання росіянами відправити громадян Сербії на війну проти України могло змусити Вучича переглянути тісні зв'язки між Белградом і Москвою.