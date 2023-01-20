Иран и Сербия внезапно отказались от России: этот процесс уже не остановить

На этой неделе произошло два знаковых события. Иран заявил, что не признает ни новые, ни старые территориальные завоевания России на территории Украины.

Путин скатывается в историческую пропасть

То есть, ни Крым, ни Донбасс, ни Запорожскую и Херсонскую области. Внезапно ту же арию спела исконно пророссийская Сербия. Негодяй постепенно остается один, даже без воображаемых друзей.

Интересно Россиянам рассказывают, почему они точно не проиграют войну: что здесь не так

Наблюдая за тем, как агрессор скатывается в историческую, нравственную и экономическую пропасть, испытываю глубокое удовлетворение.

Я не оптимист. Я понимаю, что значит война на истощение – а мы сейчас находимся в период затяжной войны на истощение, если кто еще этого не понимает. Впереди еще множество кровопролитных боев и месяцы – если не годы – противостояние с огромным, злобным и тупым ядерным государством.

Но нельзя победить целый мир, давно живущий по другим законам, и исторические закономерности, диктующие эволюционные изменения общества. Нельзя победить прогресс, развитие и интеграцию. А ядерное государство можно победить.

Иран и Сербия – это только начало. Отказников будет все больше. Сторонников и так немного, а будет еще меньше. И этот процесс не остановить.