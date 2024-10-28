Сербия окажет помощь Украине на 8 миллионов евро, – Вучич

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что его страна окажет помощь Украине. Общая сумма этой поддержки составит более 8 миллионов евро.

Об этом Александр Вучич рассказал в интервью каналу PRVA TV. В целом помощь будет касаться энергетического сектора нашего государства, передает 24 Канал.

Интересно Вучич не приедет на саммит БРИКС из-за "разных вещей, которые Путину хорошо известны"

Какую помощь окажет Сербия для Украины

Во время разговора с журналисткой президент Сербии объявил, что страна выделила более 8 миллионов евро на помощь Украине.

Для Украины мы собрали генераторов и трансформаторов на 8,4 миллиона евро,

– подчеркнул он.

Вучич также отметил, что передаст эту помощь нашему государству уже новый посол Сербии в Украине.

К слову, Александр Вучич недавно впервые за 2,5 года имел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Сербский президент поблагодарил Путина за поставки российских энергоносителей и повторил, что его страна не изменит свою позицию относительно санкций.

Интересно, что за несколько дней до этого Вучич подписал декларацию, которая осуждает войну России в Украине как преступление против украинского народа. Это произошло на полях третьего саммита "Украина – Юго-Восточная Европа".