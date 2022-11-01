Сербия привела армию в состояние повышенной боеготовности из-за ситуации в Косово

Президент Сербии отдал приказ привести армию страны в состояние завышенной готовности. При этом он заявил, что всегда открыт для переговоров.

Из-за ситуации в Косово войска Сербии привели в состояние повышенной боеготовности. Об этом заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич.

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Сербия перешла в состояние повышенной боевой готовности

Милош Вучевич заметил, что Сербия не хочет конфликтов и войн. Однако она сделает все для того, чтобы иметь возможность "реагировать на каждую сложную ситуацию, каждую потенциальную проблему".

Президент Сербии как верховный главнокомандующий отдал приказ сербской армии быть в боевой готовности в связи с ситуацией в Косово, то есть поднять уровень боевой готовности до такого уровня, чтобы она могла ответить на любую задачу,

– сказал Вучевич.

Он добавил, что Сербия не может расслабляться, но она выступает за диалог.

Тем временем в сети появилось видео, как в Сербии в сторону Косово едет военная техника:

"Армия готова выполнить каждый приказ Вучича"

Министр обороны Сербии заявил, что армия готова выполнить каждый приказ Вучича, защищая всех граждан Сербии, включая сербов в Косово, "и никто не должен в этом сомневаться".

Сербия – за диалог. Лучше вести переговоры тысячу дней, чем быть в окопе или траншее один день,

– сказал Вучевич.

Также в Сербии уже началась демонстрация силы. В стране заявили, что сейчас за казармами сербских войск вроде бы подсматривали неизвестные дроны-шпионы. Сербы подняли в небо "Миг-29", чтобы уничтожить эти БПЛА, однако они вовремя улетели. В общем, после этого президент Вучич дал приказ немедленно уничтожать любые беспилотники врага, если они окажутся на территории Сербии.

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