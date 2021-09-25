Сербия стягивает танки к границе с Косово: видео с места происшествия

Ситуация на границе Сербии и частично признанной республики Косово обострилась. 25 сентября Белград начал стягивать танки к пограничному переходу Яринье.

Сербские танки у границы

Колонны танков заметили по дороге из гарнизона Рашка к административной линии. Перед тем над Яринье пролетели два сербских истребителя МиГ-29.

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К границе якобы отправили модернизированные танки Т-72 MS, оснащенные новой оптикой и самой современной боевой техникой. Их Сербии пожертвовала Россия.

Сербия направила танки к границе: видео



Из сербского гарнизона отправились танки / Фото BN

Смотрите видео с истребителями над Яринье:

Отметим, 24 сентября вертолеты сербской армии Ми-35 патрулировали воздушное пространство над Яринье. В целом подразделения сербской армии в гарнизонах Рашка и Новый Пазар находятся в повышенной боевой готовности уже несколько дней. По словам министра обороны Небойша Стефановича, так государство хочет показать, что не позволит "погрому сербского народа".

Глава МВД подчеркнул, что Сербия готова реагировать на любую эскалацию. В то же время страна стремится сделать все, чтобы сохранить мир.

Полиция Косово якобы избила сербов

23 сентября сербские СМИ заявили, что спецназовцы Косово жестоко избили трех сербов на переходе Брняк. Пострадавших пришлось госпитализировать в больницу. Однако правоохранители частично признанной республики все отрицают. Они говорят, что задержали трех водителей из Сербии, а после проверки – отпустили и сказали ехать в участок полиции.

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