Сербия удвоила прямые рейсы в Россию: небо для агрессора до сих пор не закрыли
12 марта 2022 , 11:27Читати новину українською
Источник:твиттер Эмине Джапаровой
В то время как большинство стран цивилизованного мира закрыли авиапространство для России, Сербия оставила его открытым и даже удвоила прямые рейсы.
Сербия – единственная в Европе страна с открытым для России небом. Об этом заявила заместитель главы МИД Эмине Джапарова.
Интересно Друзья России: 4 страны не поддержали санкции против агрессоры в Совете Европы
Наживаться на крови украинцев – недостойно для страны-кандидата в Евросоюз,
– подчеркнула Джапарова.
Кстати, после нападения России большинство государств проголосовали за прекращение участия агрессора в органах Совета Европы. Сербия же воздержалась.
Может заинтересовать – Разведка о потерях россиян в Украине: "Начались большие проблемы внутри":