Подрались во время заседания: в парламенте Сербии произошла драка

25 ноября во время заседания парламента Сербии произошла толкотня между депутатами от правящей партии, членами оппозиции и министрами. В ситуацию вмешалась служба безопасности парламента.

На заседании, в частности, было запланировано обсуждение бюджета на 2025 год, передает 24 Канал со ссылкой на N1.

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Что стало причиной драки

Инцидент произошел на первом заседании после трагедии в Новом Саде.

Драка произошла еще до начала официальных дискуссий. Представители оппозиции встретили министров с возгласами "У вас окровавленные руки". Эта фраза часто звучала во время протестов после трагедии.

Оппозиция, активисты и демонстранты считают, что власть виновата в коррупции и требуют найти виновных в трагедии.

Драка во время заседания в парламенте Сербии: смотрите видео

Сотрудникам службы безопасности удалось прекратить драку. Однако напряженность возросла, когда несколько депутатов попытались снять провокационный баннер, который вывесили на балконе зала заседаний парламента.

Спикер парламента Ана Брнабич выключила микрофоны, чтобы предотвратить публичную трансляцию событий, и призвала к "миру, достоинству и продолжению заседания".

Впоследствии Брнабич объявила перерыв и пригласила представителей депутатских фракций на консультации.

Что известно о трагедии в Новом Саде

1 ноября на севере Сербии в городе Новый Сад обвалилась внешняя крыша на железнодорожном вокзале. В результате этого погибли 15 человек. Среди пострадавших, кроме сербов, также есть гражданин Северной Македонии.

Стоит отметить, что вокзал открыли только в июле 2024 года. До этого он 3 года находился на реконструкции, которую осуществлял китайский подрядчик.