Сердце остается в Мариуполе, – переселенка мечтает после войны поехать в родной город
Жительница Мариуполя Диана Пашко накануне вторжения планировала эвакуироваться вместе с семьей из города. Однако именно в день отъезда россияне жестоко напали на Украину.
В интервью для 24 канала в рамках проекта СВОИ Диана рассказала, как ей удалось выехать из Мариуполя и планирует ли возвращаться в родной город после победы.
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Девушка мечтает о возвращении домой
После начала полномасштабного вторжения Диана вместе с семьей переехали в село в Черкасской области. Девушка отметила, что никто из родных и знакомых не остался в Мариуполе. К счастью, все выехали.
Сейчас там все разрушено и уничтожено. Моя тетя выезжала со своим сыном еще до выхода ребят из "Азовстали". Говорила, что много тел лежало на земле, их ничем не накрывали. Все горело,
– говорит девушка.
Переселенка рассказала, что от родного дома почти ничего не осталось – в дом прилетела ракета. Она отметила, что новый дом для нее никогда не станет настоящим, ведь ее сердце остается в Мариуполе.
После победы над захватчиками Диана планирует вернуться домой в Мариуполь.
Какая ситуация сейчас в Мариуполе
- Недавно во временно оккупированном Мариуполе произошел "хлопок". Была поражена техника оккупантов, это подтвердили и в мариупольском движении сопротивления. В частности, повредили две системы ПВО С-300 и две единицы колесной военной техники россиян.
- На спутниковых фото из Мариуполя видно, что за время оккупации значительно выросло количество могил на главном кладбище города. Огромная разница заметна, если сравнить две фотографии: с 29 марта и с 30 ноября. То есть большинство могил, к сожалению, появилось недавно.
- За время оккупации и перед ней россияне просто стирали с поверхности земли жилые дома. В частности, захватчики превратили в пепел 50 тысяч квартир, где когда-то жили мирные украинцы. Теперь враги "удаляют" эти дома на картах Мариуполя.
- Кроме этого, российские захватчики замещают население Мариуполя. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что районные оккупационные администрации распространяют информацию, чтобы горожане сдавали россиянам жилье в домах, где есть свет и вода.