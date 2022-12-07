Сердце остается в Мариуполе, – переселенка мечтает после войны поехать в родной город

Жительница Мариуполя Диана Пашко накануне вторжения планировала эвакуироваться вместе с семьей из города. Однако именно в день отъезда россияне жестоко напали на Украину.

В интервью для 24 канала в рамках проекта СВОИ Диана рассказала, как ей удалось выехать из Мариуполя и планирует ли возвращаться в родной город после победы.

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Девушка мечтает о возвращении домой

После начала полномасштабного вторжения Диана вместе с семьей переехали в село в Черкасской области. Девушка отметила, что никто из родных и знакомых не остался в Мариуполе. К счастью, все выехали.

Сейчас там все разрушено и уничтожено. Моя тетя выезжала со своим сыном еще до выхода ребят из "Азовстали". Говорила, что много тел лежало на земле, их ничем не накрывали. Все горело,

– говорит девушка.

Переселенка рассказала, что от родного дома почти ничего не осталось – в дом прилетела ракета. Она отметила, что новый дом для нее никогда не станет настоящим, ведь ее сердце остается в Мариуполе.

После победы над захватчиками Диана планирует вернуться домой в Мариуполь.

Какая ситуация сейчас в Мариуполе