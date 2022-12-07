В інтерв'ю для 24 каналу у рамках проєкту СВОЇ Діана розповіла, як їй вдалось виїхати з Маріуполя та чи планує повертатись до рідного міста після перемоги.
До теми Це було дуже неочікувано: як захисник Маріуполя під час боїв у місті освідчився коханій
Дівчина мріє про повернення додому
Після початку повномасштабного вторгнення Діана разом із сім'єю переїхали у село в Черкаській області. Дівчина зазначила, що ніхто з її рідних та знайомих не залишився в Маріуполі. На щастя, всі повиїжджали.
Зараз там все зруйноване та знищене. Моя тітка виїжджала зі своїм сином ще до виходу хлопців з "Азовсталі". Казала, що багато тіл лежали на землі, їх нічим не накривали. Все горіло,
– каже дівчина.
Переселенка розповіла, що від її рідного дому майже нічого не залишилося – у будинок прилетіла ракета. Вона зазначила, що новий дім для неї ніколи не стане справжнім, адже її серце залишається у Маріуполі.
Після перемоги над загарбниками Діана планує повернутися додому, у Маріуполь.
Яка ситуація наразі в Маріуполі
- Нещодавно у тимчасово окупованому Маріуполі сталася "бавовна". Було вражено техніку окупантів, це підтвердили і в маріупольському русі спротиву. Зокрема, пошкодили 2 системи ППО С-300 та дві одиниці колісної військової техніки росіян.
- На супутникових фото з Маріуполя видно, що час окупації значно зросла кількість могил на головному цвинтарі міста. Величезна різниця помітна, якщо порівняти дві фотографії: від 29 березня та від 30 листопада. Тобто більшість могил, на жаль, з'явились нещодавно.
- За час окупації та перед нею росіяни просто стирали з поверхні землі житлові будинки. Зокрема, загарбники перетворили на попіл 50 тисяч квартир, де колись жили мирні українці. Тепер вороги "видаляють" ці будинки на картах Маріуполя.
- Окрім цього, російські загарбники заміщують населення Маріуполя. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що районні окупаційні адміністрації поширюють інформацію, щоб містяни здавали росіянам житло в будинках, де є світло та вода.