Серьезно думаем, как развивать формат, – Зеленский о новых встречах "нормандской четверки"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена развить Нормандский формат. По его словам, для этого к переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе пригласили Соединенные Штаты.

Политик отметил, что наше государство рассматривает несколько вариантов как это сделать. Об этом он сообщил во время презентации программы трансформации Украины в музее-усадьбе Джорджа Вашингтона недалеко от столицы США.

Читайте также Арестович рассказал, когда может состояться встреча нормандской четверки

Думаем, как построить Нормандский формат, – Зеленский

Мы серьезно думаем, как развивать Нормандский формат для мирного урегулирования ситуации. Мы пригласили США для участия в нескольких моделях и думаем, как правильно и безопасно сделать это для региона,

– сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что вопрос Украины сегодня – это "не вопрос только в Украине". Он касается всего региона, в частности Молдовы, стран Балтии, а также независимости Беларуси.

"Не только Украина, а все должны быть заинтересованы в поиске ответа на эти вопросы", – добавил он.

После презентации глава государства уточнил журналистам и представителям СМИ, что будет поднимать эту тему на переговорах с главой США Джо Байденом, и возможно, начнет с этого встречу.

Нормандский формат: последние новости

Во время встречи с Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский отметил, что хотел бы, чтобы США помогли в вопросе мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович 4 июля заявил, что Андрей Ермак и Виктория Нуланд обсудили привлечение Соединенных Штатов к Нормандскому формату.

Глава ОП 14 июля сообщил, что встреча "нормандской четверки" может состояться в ближайшее время. Германия, Франция и Украина должны говорить "единым голосом", но дату не назвал.

Последний раз лидеры Франции, Германии, России и Украины встречались в декабре 2019 года в Париже.

К теме Зеленский призвал давить на Россию, пока не будет нормандской встречи: заявление Меркель