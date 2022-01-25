Серьезный сигнал, – Пионтковский обратил внимание на то, какие страны спасают своих дипломатов.

На фоне предполагаемого нападения России посольства решили эвакуировать своих дипломатов из Украины. Однако на такой шаг пошли не случайные страны.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, страны, решившие эвакуировать своих дипломатов, могут располагать мало кому известной информацией о планах России.

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5 стран обмениваются информацией разведки, – Пионтковский

"Обратите внимание, какие страны отзывают дипломатов. Это страны "большой шпионской пятерки" – США, Великобритания, Австралия в частности", – сказал Андрей Пионтковский.

Он сказал, что пять стран всегда обмениваются наиболее доверительной информацией – система стратегической разведки объединена. В то же время, они могут отслеживать не только материальные вещи, передвижение российских войск, но и разговоры в кремлевских кабинетах.

Это очень серьезный сигнал. Передвижение сибирских дивизий в Беларуси говорит о возможности наиболее экстремистских планов Кремля. Андрей Пионтковский Российский публицист

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Эвакуация дипломатов из Украины: коротко