Серьезный сигнал, – Пионтковский обратил внимание на то, какие страны спасают своих дипломатов.
Источник:24 канал
На фоне предполагаемого нападения России посольства решили эвакуировать своих дипломатов из Украины. Однако на такой шаг пошли не случайные страны.
Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, страны, решившие эвакуировать своих дипломатов, могут располагать мало кому известной информацией о планах России.
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5 стран обмениваются информацией разведки, – Пионтковский
"Обратите внимание, какие страны отзывают дипломатов. Это страны "большой шпионской пятерки" – США, Великобритания, Австралия в частности", – сказал Андрей Пионтковский.
Он сказал, что пять стран всегда обмениваются наиболее доверительной информацией – система стратегической разведки объединена. В то же время, они могут отслеживать не только материальные вещи, передвижение российских войск, но и разговоры в кремлевских кабинетах.
Это очень серьезный сигнал. Передвижение сибирских дивизий в Беларуси говорит о возможности наиболее экстремистских планов Кремля.
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Эвакуация дипломатов из Украины: коротко
- Соединенные Штаты Америки 24 января предоставили право "добровольного выезда" из Украины своим дипломатам. Их семьям приказали вернуться на родину.
- В то же время, эвакуировать часть работников своего посольства решила Великобритания.
- Вывезла дипломатов и Австралия. Страна рекомендует своим гражданам покинуть Украину.
- В то же время, домой вернутся родные немецких дипломатов и членов организаций.