На месте взрыва в Сергиевом Посаде близ Москвы находят боеприпасы
После взрыва в Сергиевом Посаде там находят снаряды. В то же время власти пытаются замолчать инцидент.
На Загорском оптико-механическом заводе 9 августа раздался мощный взрыв. Российские СМИ пишут, что теперь на месте взрыва находят боеприпасы. 24 Канал.
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Силовики не разрешают снимать последствия
Силовики не разрешают россиянам снимать последствия взрыва. Местные власти заявили о взрыве "пиротехники".
На территории завода под Москвой находят боеприпасы: смотрите видео
В то же время, местные публикуют видео, где видно, что на территории завода лежат боеприпасы.
Очевидно, власти России в очередной раз пытаются скрыть, что не контролируют ситуацию. В Москве не оставляют надежды успокоить население своими заявлениями.
На месте взрыва в столичном регионе России находят снаряды: видео
Российские СМИ пишут, что на территории Загорского оптико-механического завода и вблизи него находятся корпуса от артиллерийских снарядов калибров 122 мм и 152 мм.
Что осталось от Загорского оптико-механического завода: смотрите видео
Взрывы на заводе под Москвой 9 августа: что известно
- У Москвы произошел сильный взрыв 9 августа. Инцидент произошел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. По состоянию на 13.00 уже известно, что количество пострадавших после взрыва возросло до 42 человек.
- Загорский оптико-механический завод входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех". Он является ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения.
- На заводе производили оптические прицелы, тепловизоры (на импортных матрицах) и головки самонаведения ракет, бинокли, а также приборы ночного видения.