Россияне вовсе не перебирают кандидатов на должности в своей оккупационной "власти". Например, заместителем так называемого "мэра" Балаклеи стал Сергей Агарков, который совал в нос гвозди перед всей Украиной.

Что известно об экстравагантном коллаборанте

Все, на что способен, Агарков уже показал в 2010 году на сцене шоу "Україна має талант". Коллаборант продемонстрировал всем свое необычное умение – он запихивал большие гвозди полностью в нос.

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Похоже, что российские военные пересмотрели выступление коллаборанта, и он их действительно поразил. А ведь вражеские войска взяли Агаркова на работу в оккупационную "администрацию". Теперь он пополнил ряды уборщиков и представителей других профессий, ставших "чиновниками".

Вероятно, что жители Харьковской области, которые имеют опыт или образование в сфере управления, не хотят сотрудничать с теми, кто обстреливает их страну. Так что на такую работу соглашаются только фрики.

Смотрите видео с выступления Агаркова на "Україна має талант":

Кстати, Агарков даже дошел до прямых эфиров. Там он показывал, что не боится огня, может лежать на гвоздях и биться в живот топором.



"Чрезвычайно талантливый" заместитель гауляйтера Балаклеи / Скриншот из видео

Заметим, что заместитель гауляйтера Балаклеи известен антиукраинской позицией с 2014 года. Ранее он являлся руководителем организации "Союз народного единства", а сейчас является одним из авторов пророссийского проекта "Дорожная карта Новороссии". В свое время коллаборант устраивал пророссийские митинги в Харькове.

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