"На фронте абсолютный тупик": Ауслендер о наступлении России и мостах через Волгу

Россия продолжает наносить удары по украинским городам, но, по оценке Сергея Ауслендера, ее наступление зашло в тупик. Журналист объяснил, почему мосты через Волгу могут стать новой проблемой для Кремля.

Россия продолжает наносить массированные удары по украинским городам, оставляя людей без электричества, воды и отопления. После атаки на Комышуваху в Запорожской области спасатели до сих пор расчищают завалы, а обстрелы Киева, Днепра и Чернигова привели к серьезным перебоям в работе городской инфраструктуры.

Журналист Сергей Ауслендер в своем авторском обзоре, публикуемом 24 Каналом, проанализировал последствия российских атак и объяснил, почему восстановление коммунальных систем может продолжаться даже после возобновления электроснабжения. Он также рассказал об украинских ударах по российскому военно-промышленному комплексу, оценил уязвимость мостов через Волгу и перспективы наступления России на Славянск и Краматорск.

После удара по Комышувахе продолжают находить погибших

2 ноября российские войска нанесли удары тяжелыми авиабомбами по Комышувахе в Запорожской области. Под атакой оказалось здание бывшей школы, где раздавали гуманитарную помощь и было оборудовано укрытие для местных жителей.

По информации, приведенной Ауслендером, сначала по зданию нанесли один удар, в результате которого появились погибшие и раненые. Часть людей собралась в укрытии, после чего россияне провели вторую атаку. Именно второй удар привел к наибольшему количеству жертв.

Даже спустя шесть дней после трагедии поисковые работы продолжались. На момент подготовки обзора было известно о 55 погибших, причем только за последние сутки спасатели извлекли из-под завалов еще девять тел. Число жертв могло увеличиться, а проведение спасательной операции осложняла угроза новых российских атак.

Одним из свидетельств трагедии стала запись с нагрудной камеры полицейского, прибывшего на место после первого удара. На видео видно, как люди находятся в укрытии и разговаривают между собой, после чего происходит вспышка и запись обрывается.

Это самый смертоносный российский удар по гражданскому населению за последние два года. Последний раз такое количество людей погибло во время удара по Полтаве в сентябре 2024 года,

– отметил Ауслендер.

Журналист напомнил, что тогда российские войска провели атаку в районе Института связи и расположенной рядом больницы. По приведенным им данным, в результате удара погибли более 50 человек.

В случае с Комышувахой он не видит военной необходимости в атаке. По его словам, в здании бывшей школы находились гражданские лица, а также представители полиции и спасательных служб.

Поселок расположен рядом с дорогой, по которой осуществляется снабжение украинских военных на Ореховском и Степногорском направлениях. Однако сама близость к транспортному маршруту, подчеркнул Ауслендер, не превращает населенный пункт или гражданское укрытие в военный объект.

Там не было никакой военной необходимости. В Комышувахе нет каких-либо крупных промышленных или инфраструктурных объектов. Рядом проходит дорога, по которой снабжаются передовые части ВСУ, но это не означает, что сам поселок является военным объектом,

– пояснил журналист.

Комышуваха расположена в тыловой зоне украинской обороны, вблизи районов, где продолжаются боевые действия. Однако Ауслендер подчеркнул необходимость различать военные маршруты и гражданские объекты, расположенные рядом с ними.

Заявления о "двойном назначении" могут использовать россияне

После трагедии в Комышувахе в информационном пространстве начали обсуждать интервью украинского политолога по фамилии Пятигорец, которое вышло еще в сентябре. В нем он заявлял, что украинские школы могут использоваться как объекты двойного назначения, а в их подвалах якобы находятся операторы беспилотников.

Особое беспокойство у Ауслендера вызвало то, что во время того разговора упоминалась именно Комышувахская школа. Журналист раскритиковал подобные публичные заявления, поскольку они могут стать инструментом российской информационной кампании после удара.

Такие высказывания, по его мнению, российская сторона способна использовать как повод для попыток оправдать обстрелы гражданских зданий. Особенно опасно, когда человек без подтвержденных данных говорит о военном использовании конкретного объекта.

Зачем говорить о школах как об объектах двойного назначения, мне совершенно непонятно. Это поразительная история о том, как длинные языки людей наносят столько вреда,

– возмутился Ауслендер.

Журналист предположил, что подобные записи могут впоследствии появиться даже в ходе международного расследования обстоятельств российского удара. Представители России могут ссылаться на такие интервью, пытаясь представить атаку как якобы обоснованную.

В то же время прямой связи между сентябрьским интервью и решением российских военных атаковать здание не установлено. Ауслендер не исключает такой возможности, поскольку российские структуры активно отслеживают украинские СМИ и социальные сети.

Представьте, будет какой-то международный суд по Комышувахе. Россияне покажут это видео и скажут: вот, человек сам заявил о двойном назначении. А мы при чем здесь? Имели право,

– описал возможную позицию России журналист.

Он привел примеры того, как публикации российских военных корреспондентов ранее помогали украинским военным устанавливать места расположения техники или ремонтных баз. В репортажах иногда показывали конкретные объекты, после чего они подвергались ударам.

По мнению Ауслендера, подобные риски существуют для обеих сторон, ведь информация из открытых источников давно используется во время войны. Именно поэтому неосторожные заявления о возможном размещении военных в гражданских зданиях могут иметь серьезные последствия.

Обстрелы оставили украинские города без света, воды и тепла

Российские удары по энергетической инфраструктуре вызвали масштабные проблемы сразу в нескольких украинских городах. После обстрелов в Днепре остановился электротранспорт, были обесточены тяговые подстанции и возникли перебои с теплоснабжением.

Серьезные последствия испытал и Чернигов, где после ночной атаки, по сообщениям, город полностью остался без электроэнергии. В Киеве удары привели к отключению света, проблемам с водоснабжением и работой систем отопления.

Ауслендер обратил внимание на изменение характера российских атак. По его словам, противник целенаправленно поражает не только большие энергетические объекты, но и подстанции, от которых зависит функционирование водопроводов и канализации.

Такие повреждения создают гораздо более серьезные проблемы, чем обычное отключение электричества. Если город длительное время остается без воды и канализации, возникают дополнительные санитарные риски.

В то же время журналист подчеркнул, что в Киеве работают медицинские и аварийные службы, поэтому говорить о неизбежной эпидемии нет оснований. Однако масштаб повреждений и необходимых восстановительных работ остается чрезвычайно большим.

Одним из последствий российских атак стало повреждение Северного моста через Днепр. По информации, приведенной Ауслендером, были повреждены дорожное полотно, троллейбусная контактная сеть и линии электропередач, а также транспортные средства.

В столице пытаются наладить резервное водоснабжение. В частности, в Оболонском районе обеспечить работу соответствующей инфраструктуры помогли мощные генераторы, тогда как в других частях города проблемы сохранялись.

На этом примере Ауслендер поднял вопрос о готовности украинских городов к длительным атакам на энергосистему. Он обратил внимание на сообщение о необходимости до конца года построить несколько дополнительных станций совокупной мощностью примерно 40 мегаватт.

Почему раньше не позаботились об этих резервных мощностях, мне не очень понятно. Ведь с первых дней вторжения было очевидно, что россияне наносят удары по электростанциям. Они продержались почти четыре года под непрерывными обстрелами, но у всего есть предел,

– отметил Ауслендер.

По его мнению, городам нужна более децентрализованная система энергоснабжения, которая позволяла бы поддерживать работу важнейших объектов даже после повреждения больших электростанций.

Для этого можно использовать дополнительные генераторы и другое резервное оборудование, в частности закупленное при поддержке европейских партнеров. При этом журналист признал, что создание такой системы требует значительных ресурсов, а устанавливать оборудование приходится под постоянной угрозой обстрелов.

Проблема касается не только столицы. Днепр, Чернигов и другие украинские города также вынуждены поддерживать работу коммунальной инфраструктуры в условиях регулярных российских атак.

Особое внимание Ауслендер уделил взаимозависимости городских систем. Он привел объяснение мэра Днепра Бориса Филатова: от электричества зависит водоснабжение, вода необходима для работы отопления, а повторные остановки и запуски оборудования создают дополнительную нагрузку на сети.

Даже после возобновления электроснабжения коммунальщикам приходится запускать насосы, проверять трубопроводы и устранять повреждения, вызванные перепадами давления. Из-за этого возвращение света не означает автоматического восстановления тепла и воды в каждом доме.

Это и в мирное время непростая задача – запустить отопление перед зимой в таком городе, как Днепр или Киев. А в условиях непрерывных обстрелов, которые продолжаются уже пятый год, это чрезвычайно сложно,

– пояснил журналист.

Он подчеркнул, что аварийные и коммунальные службы работают в чрезвычайно тяжелых условиях, а их возможности не безграничны. Без улучшения ситуации с противовоздушной обороной украинские города могут и в дальнейшем сталкиваться с повторными повреждениями уже отремонтированной инфраструктуры.

Украина проводит атаки на производство электроники для российских ракет

Параллельно с российскими обстрелами украинских городов Силы обороны продолжают наносить удары по предприятиям, связанным с военно-промышленным комплексом России. Среди последних целей Ауслендер назвал завод "Протон-Электротекс" в Орле и нефтеперерабатывающее предприятие в Саратовской области.

"Протон-Электротекс" специализируется на производстве полупроводниковых приборов, в частности диодов, тиристоров и транзисторов. По словам журналиста, его продукция используется в электронных системах российской бронетехники, зенитных комплексов "Панцирь", ракет "Искандер" и других видах вооружения.

Предприятие уже подвергалось атакам ранее. В частности, 23 октября там сообщали о попаданиях и пожарах, а теперь стало известно о повторном ударе.

Ауслендер обратил внимание на особенности производства полупроводников. Такие предприятия требуют чрезвычайно точного оборудования и строгого контроля за чистотой производственной среды.

В этих цехах стерильность выше, чем в хирургических операционных. Я говорю это совершенно серьезно. Поэтому удар, загрязнение производства и все связанные с этим последствия могут остановить предприятие как минимум на определенное время,

– пояснил Ауслендер.

Именно поэтому последствия атаки на подобный завод не ограничиваются видимыми разрушениями. Повреждение оборудования или нарушение технологических условий могут повлиять на возможность возобновления полноценной работы производственных линий.

Другим направлением украинских ударов остается российская нефтепереработка. В Саратовской области после очередной атаки местные власти сообщили о повреждении предприятия, которое назвали объектом гражданской инфраструктуры.

Впоследствии, согласно спутниковым данным, на которые сослался Ауслендер, пораженным объектом было определено предприятие "Роснефти". Саратовский НПЗ, по приведенным им оценкам, обеспечивал более 2% общего объема переработки нефти в России.

Украинские атаки охватили и другие российские регионы. Журналист упомянул о запуске сотен беспилотников и сообщениях о попаданиях по различным объектам.

По его мнению, удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и нефтепереработке постепенно затрудняют работу российской экономики. Особое значение имеет возможность повторно поражать объекты, которые противник пытается восстанавливать после предыдущих атак.

Мосты через Волгу могут стать проблемой

Владимир Путин пригрозил продолжить разрушение украинской инфраструктуры, в частности электростанций, портов, дорог и мостов, если переговоры не принесут желаемого Кремлю результата. Ауслендер обратил внимание, что Россия уже не первый год пытается уничтожать такие объекты, но даже ее значительные военные возможности не обеспечили полного разрушения украинских транспортных сетей.

Последние удары по мостам в Киеве журналист не считает способными существенно повлиять на ситуацию на линии фронта. Он подчеркнул, что эти сооружения в первую очередь обеспечивают городское транспортное сообщение, а не основные военные перевозки в районы боевых действий.

В то же время Ауслендер обратил внимание на уязвимость транспортной инфраструктуры самой России. По его мнению, значение для российской логистики могут иметь большие железнодорожные мосты через Волгу, обеспечивающие сообщение между различными частями страны.

Среди соответствующих направлений он упомянул район Нижнего Новгорода. Журналист предположил, что повреждение важных железнодорожных переходов могло бы привести к серьезным перебоям в грузовых перевозках, в частности тех, которые связывают европейскую и азиатскую части России.

Через Волгу проходит несколько мостов, имеющих большое значение для железнодорожного сообщения. Если начать наносить по ним удары, могут остановиться крупные транспортные потоки с востока на запад и в обратном направлении,

– предположил Ауслендер.

Большие мостовые сооружения сложно полностью разрушить даже с помощью значительного количества беспилотников. Однако повреждение конструкций может повлечь за собой необходимость временно приостанавливать движение и проверять техническое состояние объектов.

Поэтому, по оценке журналиста, последствия потенциальных атак следует рассматривать не только с точки зрения физических разрушений, но и возможных перебоев в работе транспортной системы.

Он также упомянул опыт ударов по Крымскому мосту. Несмотря на значительные ресурсы, которые Россия направляет на его защиту, сооружение уже неоднократно подвергалось повреждениям.

Отдельная проблема для Кремля заключается в необходимости одновременно защищать большое количество объектов. Российская ПВО должна прикрывать военные предприятия, нефтеперерабатывающие заводы, транспортные узлы, Москву и другие важные районы.

Украинские атаки по различным категориям целей вынуждают противника пересматривать размещение средств противовоздушной обороны. Когда усиливают прикрытие одного направления, возникает необходимость обеспечивать защиту других.

Украинцы постоянно играют с этими целями в кошки-мышки. То совершают атаки на военные заводы, и россияне начинают перебрасывать туда ПВО, то снова бьют по НПЗ. А при достаточно ограниченных ресурсах защитить абсолютно все невозможно,

– отметил журналист.

Именно нехватку средств ПВО Ауслендер назвал одним из факторов, которые могут затруднить защиту российской инфраструктуры от дальнейших атак. Он не исключает появления новых направлений украинских ударов, хотя конкретное развитие событий остается неизвестным.

Российское наступление зашло в тупик

Оценивая ситуацию на фронте, Ауслендер заявил о существенном замедлении российского продвижения. В первую очередь это касается планов Кремля в отношении Славянска и Краматорска, которые остаются важными украинскими оборонительными центрами в Донецкой области.

По словам журналиста, российское командование ориентировалось на весну 2027 года как на один из возможных сроков достижения поставленных целей. Однако нынешнее положение войск, по его мнению, не дает оснований рассчитывать на быстрое продвижение к этим городам.

Ауслендер связал трудности российской армии с украинскими оборонительными и контратакующими действиями. В частности, он упомянул операцию "Вивальди", которая, по его оценке, сорвала одно из направлений российского наступления на Славянск.

Если к весне 2027 года они смогут хотя бы подойти к окраинам Славянска или Краматорска, это будет для них просто невероятный успех. Большое чудо, которое вряд ли произойдет,

– считает Ауслендер.

Еще одним важным участком он назвал Константиновско-Дружковское направление. По его оценке, украинские контратаки позволили стабилизировать положение и не допустить реализации планов российского командования.

Ссылаясь на собственное прочтение оценок Института изучения войны, журналист привел примерное распределение территории Константиновки: треть находится под контролем россиян, треть остается "серой зоной", а еще треть – под контролем украинских военных.

В такой ситуации, подчеркнул он, заявления о полном захвате города не соответствуют описанной им обстановке. Северные районы Константиновки, по его словам, остаются под украинским контролем.

Ауслендер также скептически относится к возможным будущим сообщениям российского командования о захвате Славянска или Краматорска. Он предположил, что Кремль может попытаться представить появление отдельных штурмовиков на окраинах как полноценный захват города или использовать для этого сфабрикованные изображения.

На самом деле на фронте абсолютный тупик. Все полностью остановилось. Возможно, какой-нибудь российский штурмовик доберется до окраины Славянска или Краматорска, покажет флаг, а потом объявят, что город захвачен,

– иронизировал журналист.

Отдельным примером несоответствия российских планов и результатов Ауслендер назвал Купянское направление. Он обратил внимание, что бои продолжаются в районе города, расположенного примерно в 40 километрах от российской границы.

Несмотря на затянувшуюся войну и привлечение значительных ресурсов, российская армия, по оценке журналиста, так и не смогла реализовать даже часть своих первоначальных территориальных планов. Ситуация вокруг больших украинских городов Донецкой области также остается значительно сложнее для противника, чем предполагали его предыдущие расчеты.

В то же время отсутствие больших успехов на фронте не означает готовности Кремля прекратить войну. Ауслендер убежден, что Владимир Путин будет продолжать боевые действия, пока сохраняет власть и возможность принимать соответствующие решения.

Журналист не исключил неожиданного развития событий, которое может изменить ситуацию без предварительных признаков. Такой сценарий он назвал "черным лебедем" – непредсказуемым событием, способным повлиять на дальнейший ход войны и положение российского руководства.

Ауслендер об ударе по Комышувахе: смотрите видео