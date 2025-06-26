"Береги детей, я еду в ад": история Сергея Баламутовского, который погиб в боях за Мариуполь

Она всю жизнь была папиной дочкой и всегда бегала за ним хвостиком. Он – сильный духом военный, который не боялся ни войны, ни смерти.

Доброволец и военнослужащий "Азова" Сергей Баламутовский ("Шпрот") с начала российско-украинской войны стал на защиту Донетчины, а после полномасштабного вторжения – участвовал в операции прорыва в оккупированный Мариуполь. Погиб 20 апреля 2022 года, выполняя боевое задание, на которое не должен был идти.

В рамках проекта "Жизнь после потери" дочь Сергея Александра Баламутовская поделилась с 24 Каналом воспоминаниями об отце и призналась, как проживает потерю.

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Всегда была папиной дочкой

Самые яркие моменты из жизни Александры с ее отцом были именно в детстве. Некоторое время семья жила в Испании, где папа работал. Впоследствии они снова вернулись в родной город в Украину – Черновцы. Сергей часто придумывал для дочери различные игры и баловал ее. Однажды маленькая Александра смотрела мультфильм о динозаврах и захотела такого себе.

"После этого папа пришел домой и подарил мне мягкую игрушку – динозавра. Она до сих пор у меня. Я действительно была папиной дочкой. Даже когда в 2012 году родился младший брат, мама играла больше с ним, а папа брал меня везде с собой", – вспомнила Александра.

До начала российско-украинской войны Сергей активно писал стихи и издавал сборники, после – уже меньше. Он имел псевдоним "Скальд". На все презентации своих книг, даже в других городах, он также брал дочь. А однажды отец взял только Александру, чтобы поехать на отдых на Шацкие озера на Волыни.

Сергей с дочкой / Фото из семейного архива

Когда дочери было 5 лет, Сергей ездил во Львов, где приобрел для нее вышиванку. Хотя она была великовата на маленькую девочку, родители отложили ее в шкаф, чтобы та дождалась. Сейчас эта вышиванка – самый ценный подарок от отца.

Участие в Революции Достоинства

Сергей закончил Криворожский лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой. В своих стихах еще до 2014 года уже писал о важности сохранения украинцев как нации и объяснял невозможность дружбы с Россией. Он стал соавтором сборника "Голос крови", а после начала войны издал сборник "Навилит. Рифмы калибра 5,45" и "Другой".

Сергей был участником Революции Достоинства. Когда начался Майдан, жена отговаривала его ехать, учитывая безопасность. Однако, по словам Александры, у отца был совсем другой характер.

"Хотя папа был военным, родители меня пытались максимально от этого оградить. Я не понимала, что такое Революция Достоинства. Я помню день, когда папа принял решение идти на Майдан. Когда они говорили об этом с мамой, маленькая я вбежала в комнату и, услышав, что папа едет в Киев, просилась ехать с ним. Я же всегда везде с ним была. И я грустила, когда он отказал", – рассказала Александра.

Революция Достоинства / Фото из семейного архива

Донецкий аэропорт и дружба с юным "Да Винчи"

В 2014 году Сергей добровольно пошел воевать, был в группе разведчиков ДУК "Правый сектор". Отец Александры также участвовал в боях за село Пески в Донецкой области и был участником боев за Донецкий аэропорт. В школу дочери он принес флаг Украины оттуда, его повесили в ее классе. Однако он не хотел, чтобы его называли "киборгом", ведь, по его словам, он не был там долгое время.

В Песках в Донецкой области он познакомился с Дмитрием Коцюбайло – "Да Винчи", который начинал военный путь. Тогда "Да Винчи" было всего 19 лет, и папа с побратимами шутили, что позвонят к его маме, чтобы она его забрала,

– вспомнила Александра.

В этот период Сергей получил две контузии, впоследствии стал командиром 16-й резервной сотни в ДУК ПС. Александра заметила, что после активной фазы войны отец вернулся домой, но часто организовывал поездки на фронт.

Отец Александры на службе / Фото из семейного архива

Полет на "Азовсталь" и последний бой

В марте 2022 года отец Александры должен был лететь за границу. Однако этого не произошло из-за полномасштабного вторжения России. Сергей быстро взял семью, необходимые вещи и отвез родных к границе, чтобы они выехали в Испанию.

Сам мужчина вернулся в Черновцы, а затем отправился в Киев и участвовал в деоккупации области. Тогда семья еще имела связь с Сергеем и периодически звонила ему. Через некоторое время он позвонил семье и успокоил, что скоро будет возвращаться домой.

Однако на самом деле он напросился принять участие в тогда еще секретной операции – он был одним из 72 добровольцев, которые очень низко под обстрелами летели на вертолетах в оккупированный Мариуполь, чтобы помочь ребятам на "Азовстали". Там заканчивались лекарства и оружие. Он ничего нам об этом не сказал, только потом написал маме: "Береги детей, я еду в ад",

– сказала дочь.

Операция была успешной, украинским защитникам удалось привезти все необходимое на "Азовсталь". Однако Сергей был там недолго.

Его собрат должен был выйти на задание в город, но уже был ранен. Сергей героически вышел вместо него. Это был последний бой "Шпрота" – 20 апреля 2022 года он погиб от сквозного пулевого ранения легких в уличном бою.

"Шпрот" / Фото из открытых источников

Похороны только через год после гибели

В это время по социальным сетям и Telegram-каналам разлетелась информация о боях и обстрелах Мариуполя, а также о большом количестве погибших, в частности военных из "Азова". Александра заметила, что тогда они с мамой начали что-то подозревать из-за отсутствия связи с Сергеем и последнее сообщение.

Через 2 недели маме позвонил командир и сообщил печальную весть. По словам дочери, поскольку Мариуполь был в оккупации, никто не понимал, когда вернут тело отца.

Я пошла сдавать тест ДНК, чтобы, если будет обмен телами, распознали отца. На "Азовстали" тела держали в холодильниках. После этого было затишье длиной в год. Мама постоянно названивала. Тело уже было здесь, но не могли его распознать. Кроме того, по документам отец был без вести пропавшим. Хотя командир сообщил нам о смерти, он должен был подтвердить это официально, но не успел – попал в плен. Только через год, в 2023 году, нам позвонили и сказали, что ДНК совпали. Тогда отдали тело,

– рассказала Александра.

Семья приняла решение кремировать тело Сергея, а после этого похоронить. Дочери было очень морально трудно на похоронах, особенно когда во время езды катафалка люди выходили на дорогу и вставали на колени.

Впоследствии в честь Сергея в Черновцах переименовали улицу. Также его посмертно отметили орденом "За мужество" III степени.

"К этому не готов никто": о принятии смерти отца

Александра рассказала, что она и ее младший брат Евгений с детства привыкли: отец на войне. Сам Сергей часто повторял: "Я рожден для войны". Однако, по ее мнению, никто не может морально подготовиться к гибели родного человека. Если уж и говорить о своеобразной готовности, из-за постоянной службы отца семья могла предположить, что это произойдет.

Мы всегда жили с тем, что папа был военным. Однако после гибели, чтобы стало легче, я ходила к психотерапевту. Брат принял смерть еще тяжелее. Если в детстве с папой больше времени проводила я, то в последние годы жизни отца именно сын очень привязался к нему, они ходили вместе на тренировки,

– объяснила девушка.

Переживать потерю Александре помогла и ее семья – мама и брат. По ее мнению, когда близкие теряют родного человека, вместе пережить это легче. Дочь очень бы хотела увидеть сон с отцом, но пока этого не произошло.

Сергей с детьми / Фото из семейного архива

Для людей, которые потеряли родных

Когда человек теряет кого-то из близких, стоит дать себе время на горе, а не отвлекать внимание на что-то другое, чтобы об этом не думать.

"В таком случае это только накапливается и становится хуже. Период горевания нужно пережить, это естественный процесс, когда ты отпускаешь человека. То же с похоронами – только после них, только через год, в моем случае, становится легче. Психика любит символизм: тебе больно, но это должно быть", – сказала девушка.

В памяти дочери Сергей всегда останется очень позитивным и энергичным. По ее словам, он мог найти выход из любой ситуации и был действительно лучшим отцом.