"Подбил" Путина на вторжение: генерала ФСБ Сергея Беседу уволили с его должности, – СМИ

Сергей Беседа покинул должность начальника пятой службы российской ФСБ. Об этом стало известно в субботу, 22 июня.

Соответствующую информацию, ссылаясь на бывшего сотрудника российских спецслужб, а также знакомого Беседы, сообщают российские СМИ. Заметим, что пятая служба ФСБ специализируется внутри России и в странах бывшего Советского Союза, в том числе и в Украине.

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Что известно об отставке Беседы

По данным российских СМИ, российский диктатор Владимир Путин при принятии решения о полномасштабном вторжении на территорию нашего государства полагался на сведения, предоставленные пятой службой ФСБ.

После начала полномасштабного вторжения выяснилось, что информация пятой службы во многом не соответствовала действительности. В частности, российские власти были уверены, что их армия не встретит на своем пути серьезного сопротивления.

Сообщается, что в начале полномасштабного российского вторжения ряд СМИ сообщали, что Беседу и его коллег арестовали за предоставление ложной информации. Однако российские медиа говорят, что их источники не смогли подтвердить эту информацию.

По словам собеседников росСМИ, Беседа стал советником директора ФСБ Александра Бортникова. Медиа утверждают, что формальным поводом для отставки Беседы стало достижение им 70-летия – предельного срока службы.

. Свою должность российский генерал занимал еще с 2009 года. Накануне российско-грузинской войны 2008 года генерал Беседа стал правой рукой председателя ФСБ России Александра Бортникова и руководителем отделов, занимающихся бывшими советскими республиками.