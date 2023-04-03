Бахмут – украинский, а россияне далеки от его захвата, – Череватый

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин опубликовал видео, где его боевики якобы захватили городскую администрацию Бахмута. Однако на самом деле россияне еще далеки от взятия контроля над украинским городом.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он добавил, что заявления вагнеровцев – очередная ложь.

Кстати говоря Взятие администрации не означает взятие города, – военный эксперт о заявлении Пригожина из Бахмута

ВСУ контролируют ситуацию в Бахмуте

Бахмут – украинский, и они (россияне – 24 Канал) ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от того, чтобы это сделать, – сказал Череватый.

Оккупанты распространили очередной видеофейк, где Пригожин рассказывает, что якобы над админзданием был поднят российский флаг в память о "военачальнике" Владлене Татарском. Глава ЧВК "Вагнера" считает, что "юридически" город захватили оккупанты.

Пригожин заявил, что вагнеровцы захватили Бахмут: смотрите видео

"Они подняли флаг над каким-то унитазом. Прицепили его со стороны неизвестно чего, повесили свою тряпку и сказали, что захватили город. Ну ладно, пусть думают, что забрали", – прокомментировал Череватый.

Это видео также прокомментировал глава ОП Андрей Ермак. Он призвал украинцев спокойно реагировать на фейки россиян.

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