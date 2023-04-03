Бахмут – украинский, а россияне далеки от его захвата, – Череватый
Источник:Reuters
Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин опубликовал видео, где его боевики якобы захватили городскую администрацию Бахмута. Однако на самом деле россияне еще далеки от взятия контроля над украинским городом.
Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он добавил, что заявления вагнеровцев – очередная ложь.
Кстати говоря Взятие администрации не означает взятие города, – военный эксперт о заявлении Пригожина из Бахмута
ВСУ контролируют ситуацию в Бахмуте
Бахмут – украинский, и они (россияне – 24 Канал) ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от того, чтобы это сделать, – сказал Череватый.
Оккупанты распространили очередной видеофейк, где Пригожин рассказывает, что якобы над админзданием был поднят российский флаг в память о "военачальнике" Владлене Татарском. Глава ЧВК "Вагнера" считает, что "юридически" город захватили оккупанты.
Пригожин заявил, что вагнеровцы захватили Бахмут: смотрите видео
"Они подняли флаг над каким-то унитазом. Прицепили его со стороны неизвестно чего, повесили свою тряпку и сказали, что захватили город. Ну ладно, пусть думают, что забрали", – прокомментировал Череватый.
Это видео также прокомментировал глава ОП Андрей Ермак. Он призвал украинцев спокойно реагировать на фейки россиян.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Издание WSJ отмечает, что Украина и Россия сейчас находятся под большим давлением, поскольку запасы артиллерийских снарядов сокращаются, а потери на поле боя означают, что подразделения на передовой нуждаются в пополнении подкреплениями.
- В Генштабе сообщили, что Бахмут, Авдеевка и Марьинка остаются эпицентрами боевых действий. По данным DeepState, враг, вероятно, занял центральную площадь у горсовета. Украинские защитники в городе отразили 20 вражеских атак.
- Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что враг пытается установить контроль над Бахмутом. Российская армия предпринимает попытки продвижения в сторону центральной части города, а на отдельных участках имеет незначительные переменные успехи.
- Напомним, что на Бахмутском направлении наши защитники совершили несколько контрнаступлений. Благодаря таким действиям ВСУ врагу не удалось полностью оцепить город. В настоящее время две трети города находятся под контролем россиян. Впрочем, украинские защитники преданно защищают Бахмут и не намерены отступать.