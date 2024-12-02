Отдали свои жизни за Украину: на фронте погибли два уроженца Луцка

Украина потеряла еще двух отважных воинов из Луцка. Мужчинам было всего-навсего 31 и 44 года. Они погибли во время выполнения боевых задач.

Воины держали оборону на территории Запорожской и Харьковской областей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Луцка Игоря Полищука.

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Что известно о погибших защитниках

Дудка Сергей Владимирович родился 25 ноября 1992 года, мужчина проходил военную службу по контракту и был зачислен в личный состав воинской части Национальной гвардии Украины на должность командира 2 стрелкового взвода стрелковой роты.

Боец погиб незадолго до своего дня рождения. К сожалению, 13 ноября 2024 мужчина отдал свою жизнь во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности и независимости Украины в районе населенного пункта Нестерянка Запорожской области.

Другой защитник, Веремчук Сергей Иванович, родился 21 сентября 1980 года. Мужчина был призван на военную службу в состав воинской части на должность гранатометчика противотанкового взвода роты огневой поддержки. Боец погиб 20 ноября 2024 года.

К сожалению, это произошло во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности и независимости Украины в районе населенного пункта Петропавловка, расположенного на территории Харьковской области, у которого также продолжаются тяжелые бои.

Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память, честь и почет Героям,

– добавил городской голова.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным погибших защитников Украины. Вечная память воинам!