В Херсонской области главой оккупационного "правительства" назначили бывшего ФСБшника

Коллаборанты на оккупированных территориях Херсонской области создали свое "правительство". Главой они назначили бывшего сотрудника ФСБ Сергея Елисеева.

Известно, что сейчас Елисеев является замглавы правительства Калининградской области. Об этом сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук 5 июля.

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Елисеева избрали "главой кабинета министров"

Коллаборанты в Херсонской области объявили о формировании "правительства". Так называемым "главой кабинета министров" назначен заместитель главы правительства Калининградской области Сергей Елисеев,

– говорится в сообщении.

На этом оккупанты не остановились. Еще два поста в так называемом правительстве получили бывшие российские чиновники.

"Надеемся, этих клоунов партизаны взорвут в ближайшее время", – отмечает Сергей Братчук.

Новый "глава департамента здоровья"

Еще в мае житель Херсона вступил в сговор с российскими оккупантами. Он добровольно согласился занять должность "начальника Департамента здравоохранения Херсонской области Военно-гражданской администрации Херсонской области".

Предатель вводит медицинские стандарты страны-агрессора в оккупированной Херсонской области, проводит инвентаризацию их имущества. Также он организует "регистрацию" медучреждений в качестве юридических лиц России, увольняет и назначает руководителей.

В настоящее время коллаборанту сообщили о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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