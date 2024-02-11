Командир батальона “Волки да Винчи” Сергей Филимонов убежден, что гражданские не должны вмешиваться в дела командования. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона. Об этом пишет 24 Канал.

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Комбат "Волков Да Винчи" прокомментировал разговоры о замене Главнокомандующего

Во время интервью журналистка спросила у Филимонова, сколько, по его мнению, гражданским людям надо знать о войне.

Что надо сделать военному командованию – это точно не дело гражданских,

– сказал он.

Он привел пример со сменой Главнокомандующего. Филимонов отметил, что Валерий Залужный – очень большой человек, а для батальона "Волков да Винчи" он был как отец. Это человек, которого очень уважал Да Винчи и уважают все защитники.

Я считаю, что благодаря ему как раз мы имеем страну сейчас. Потому что если бы не он, я не знаю, кто справился бы в тот момент с теми вызовами, которые были. Сейчас Главнокомандующим стал Сырский и в основном гражданские начинают критиковать и разгонять нездоровые истории. Это не их дело,

– сказал Филимонов.

Он убежден, что военное командование – это дело тех людей, которые воюют и они тоже могут высказывать свою позицию.

Если будут проблемы – пусть эти люди говорят. А не гражданские,

– добавил комбат.

Напомним, что Сергей Филимонов с позывным "Филя" возглавил батальон "Волков Да Винчи" недавно. Он воюет в составе батальона с 2022 года. В батальоне он возглавлял штурмовую роту "Гонор" и занимал другие руководящие должности.

Стоит также заметить, что батальонов Волки Да Винчи теперь два - в 67-й и в 59-й бригадах. Большинство бойцов, которые воевали с Дмитрием Коцюбайло с начала 2014 года, перешли в 59-ю бригаду. В частности там теперь Алина Михайлова, Сергей Филимонов, рота Гонор и некоторые бойцы 1-го ОШБ.

В то же время 1-ю ОШБ Да Винчи в составе 67 ОМБр ДУК продолжает возглавлять Юрий Капустяк.