Командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов переконаний, що цивільні не повинні втручатися у справи командування. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону. Про це пише 24 Канал.

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Комбат "Вовків Да Вінчі" прокоментував розмови щодо заміни Головнокомандувача

Під час інтерв'ю журналістка запитала у Філімонова, скільки, на його думку, цивільним людям треба знати про війну.

Що треба зробити військовому командуванню – це точно не справа цивільних,

– сказав він.

Він навів приклад зі зміною Головнокомандувача. Філімонов зазначив, що Валерій Залужний – дуже велика людина, а для батальйону "Вовків да Вінчі" він був як батько. Це людина, яку дуже поважав Да Вінчі і поважають всі захисники.

Я вважаю, що завдяки йому якраз ми маємо країну зараз. Бо якби не він, я не знаю, хто впорався б в той момент з тими викликами, які були. Зараз Головнокомандувачем став Сирський і в основному цивільні починають критикувати й розганяти нездорові історії. Це не їх справа,

– сказав Філімонов.

Він переконаний, що військове командування – це справа тих людей, які воюють і вони теж можуть висловлювати свою позицію.

Якщо будуть проблеми – нехай ці люди говорять. А не цивільні,

– додав комбат.

Нагадаємо, що Сергій Філімонов з позивним "Філя" очолив батальйон "Вовків Да Вінчі" нещодавно. Він воює у складі батальйону з 2022 року. У батальйоні він очолював штурмову роту "Гонор" та обіймав інші керівні посади.

Варто також зауважити, що батальйонів Вовки Да Вінчі тепер два — у 67-й та у 59-й бригадах. Більшість бійців, які воювали з Дмитром Коцюбайлом з початку 2014 року, перейшли до 59-ї бригади. Зокрема там тепер Аліна Михайлова, Сергій Філімонов, рота Гонор та деякі бійці 1-го ОШБ.

Водночас 1-шу ОШБ Да Вінчі у складі 67 ОМБр ДУК продовжує очолювати Юрій Капустяк.