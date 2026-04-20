24 Канал Новости Украины Сергій "Флеш" розповів про свій стан після прильоту в його дім "Шахеда"
20 апреля, 13:04
В каком состоянии Сергей "Флеш" после попадания "Шахеда" в его дом

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Сергей "Флеш" Бескрестнов пострадал в результате попадания "Шахеда" в его дом.
  • Советник министра обороны поделился, как чувствует себя.

Ночью 20 апреля управляемый реактивный "Шахед" попал в дом советника министра обороны Сергея Бескрестнова. Мужчину госпитализировали.

Несмотря на полученные травмы, "Флеш" вышел на связь во время телеэфира. Он рассказал о том, как чувствует себя после атаки. Об этом пишет Укринформ.

В каком состоянии "Флеш" после ранения?

"Флеш" заявил, что имеет проблемы со здоровьем. В то же время чиновник подчеркнул, что самое главное то, что он остался жив.

Я имею желание работать дальше для защиты нашей страны,
– подчеркнул советник Федорова.

По словам эксперта, в результате атаки его жилье и имущество полностью уничтожены.

Заметим, что утром местные власти сообщали о прилете дрона в жилой дом в Броварском районе Киевской области. 51-летний хозяин пострадал – его забрали в больницу. Вероятно, речь шла именно о советнике министра обороны.

Так, председатель ОВА Николай Калашник рассказывал, что пострадавший – мужчина 1974 года рождения – находится в больнице под наблюдением медиков. Его состояние стабильное.

Заметим, что о своем ранении "Флеш" сообщил сам в заметке в фейсбуке. Эксперт по связи рассказал, что россияне пытались его убить. Он также добавил, что был морально готов к такому развитию событий.

В эфире телемарафона Бескрестнов заявил, что дрон, который атаковал его дом, управлялся с территории России.

Какие последствия последних атак России на Украину?

  • 20 апреля утром оккупанты попали дроном в здание районной полиции в Прилуках. Дом частично разрушен, также повреждены расположенные рядом библиотека, налоговая, суд, заведения местного бизнеса и частные дома. Пострадал один гражданский.

  • 20 апреля российская армия атаковала объекты железной дороги в Харьковской области, повредив подвижной состав, ремонтные цеха депо и другую инфраструктуру.

  • Россия нанесла удар по Запорожью скоростными ракетами и дронами, в результате чего погиб один человек и пострадали по меньшей мере четверо.