В каком состоянии Сергей "Флеш" после попадания "Шахеда" в его дом
- Сергей "Флеш" Бескрестнов пострадал в результате попадания "Шахеда" в его дом.
- Советник министра обороны поделился, как чувствует себя.
Ночью 20 апреля управляемый реактивный "Шахед" попал в дом советника министра обороны Сергея Бескрестнова. Мужчину госпитализировали.
Несмотря на полученные травмы, "Флеш" вышел на связь во время телеэфира. Он рассказал о том, как чувствует себя после атаки. Об этом пишет Укринформ.
В каком состоянии "Флеш" после ранения?
"Флеш" заявил, что имеет проблемы со здоровьем. В то же время чиновник подчеркнул, что самое главное то, что он остался жив.
Я имею желание работать дальше для защиты нашей страны,
– подчеркнул советник Федорова.
По словам эксперта, в результате атаки его жилье и имущество полностью уничтожены.
Заметим, что утром местные власти сообщали о прилете дрона в жилой дом в Броварском районе Киевской области. 51-летний хозяин пострадал – его забрали в больницу. Вероятно, речь шла именно о советнике министра обороны.
Так, председатель ОВА Николай Калашник рассказывал, что пострадавший – мужчина 1974 года рождения – находится в больнице под наблюдением медиков. Его состояние стабильное.
Заметим, что о своем ранении "Флеш" сообщил сам в заметке в фейсбуке. Эксперт по связи рассказал, что россияне пытались его убить. Он также добавил, что был морально готов к такому развитию событий.
В эфире телемарафона Бескрестнов заявил, что дрон, который атаковал его дом, управлялся с территории России.
Какие последствия последних атак России на Украину?
20 апреля утром оккупанты попали дроном в здание районной полиции в Прилуках. Дом частично разрушен, также повреждены расположенные рядом библиотека, налоговая, суд, заведения местного бизнеса и частные дома. Пострадал один гражданский.
20 апреля российская армия атаковала объекты железной дороги в Харьковской области, повредив подвижной состав, ремонтные цеха депо и другую инфраструктуру.
Россия нанесла удар по Запорожью скоростными ракетами и дронами, в результате чего погиб один человек и пострадали по меньшей мере четверо.