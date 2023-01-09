Последнюю местную убил снайпер: за Новоселовское продолжаются ожесточенные бои

Сергей Гайдай сообщил, что за поселок Новоселовское 9 января продолжаются бои. Российские оккупанты полностью разрушили населенный пункт.

Гайдай – глава Луганской ОВА – рассказал, что за поселок продолжаются бои. Страна-террористка разрушила там все.

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Идут бои за Новоселовское. Село разрушено и пусто. Последнюю местную жительницу на днях убил российский снайпер,

– заявил глава ОВА.

В Невском нет ни одного уцелевшего здания

Гайдай заявил, что в Невском по состоянию на 9 января нет ни одного уцелевшего здания. Россияне продолжают наносить террористические удары.

Глава ОВА добавил, что в населенном пункте до сих пор находятся более 100 мирных людей. К сожалению, после обеда 9 января враг убил двух гражданских. Кроме того, два человека пострадали.

оккупанты штурмуют Соледар

Российские оккупанты начали штурм Соледара. Враг привлек большое количество штурмовых групп. Захватчики идут по трупам своих.

"Враг наступает буквально по трупам своих же солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов", – добавила Маляр.

Украинские защитники героически обороняют город. Воины ВСУ рушат все планы врага.