Гайдай – голова Луганської ОВА – розповів, що за селище тривають бої. Країна-терористка зруйнувала там усе.

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Йдуть бої за Новоселівське. Село зруйноване вщент та пусте. Останню місцеву мешканку днями вбив російський снайпер,

– заявив голова ОВА.

У Невському немає жодної вцілілої будівлі

Гайдай заявив, що у Невському станом на 9 січня немає жодної вцілілої будівлі. Росіяни продовжують завдавати терористичні удари.

Голова ОВА додав, що у населеному пункті досі перебувають понад 100 мирних людей. На жаль, після обіду 9 січня ворог вбив двох цивільних. Окрім того, двоє людей постраждали.

Окупанти штурмують Соледар

Російські окупанти розпочали штурм Соледара. Ворог залучив велику кількість штурмових груп. Загарбники йдуть по трупах своїх.

"Ворог наступає буквально по трупах своїх же солдатів, масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети, накриваючи вогнем навіть власних бійців", – додала Маляр.

Українські захисники героїчно обороняють місту. Воїни ЗСУ руйнують усі плани ворога.