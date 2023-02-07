Еще не анонсированное наступление, – Гайдай объяснил, что означают атаки врага со стороны Кременной

Сергей Гайдай рассказал, что россияне постоянно пытаются атаковать со стороны Кременной на Луганщине. По данным главы Луганской ОВА, ситуацию в направлении Сватово – Кременная контролируют ВСУ.

Сергей Гайдай рассказал в эфире "Апостроф TV", что там обстановка тяжелая. Ведь враги в последний период постоянно пытаются атаковать в районе Кременной.

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Что сказал Гайдай о ситуации в Луганской области

Единственное, что могу сказать – это еще не такое наступление, о котором сейчас много говорят. Это, скорее всего, – разведка боем. Они (россияне – 24 Канал) пытаются найти, возможно, какие-то слабые места в нашей обороне,

– заявил Сергей Гайдай.

По словам главы областной военной администрации, вероятно, оккупанты дальше будут пытаться добиться успеха. Однако наши силы обороны контролируют ситуацию.

Сергей Гайдай рассказал, что украинские военные:

видят всю карту действий, резервы со стороны россиян;

они владеют информацией о маневрах врага.

Глава ОВА объяснил, что главная угроза россиян – это количество, ведь качество у них хромает. В частности, враги подтягивают новых мобилизованных, окончивших двухмесячные курсы и делят их на части.

После этого кадыровцы или другие подразделения не дают им общаться друг с другом.

Почему? Потому что в результате разведки боем у них (россиян – 24 Канал) огромные потери на Луганщине, как безвозвратные, так и санитарные,

– объяснил Гайдай.

Общаться новомобилизованным россиянам запрещают, чтобы не допустить среди них панических настроений.

Кроме того, Сергей Гайдай рассказал, что ожидаемые дальнобойные снаряды позволят практически полностью разорвать логистическую цепь поставки оружия врагам на территорию региона.

Более того, возле Новопскова на Луганщине российские захватчики роют котлован для строительства крематория. Ведь им некуда складывать трупы своих солдат

Что известно о ситуации в Луганской области