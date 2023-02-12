Оккупанты пытались наступать на Луганщине, но потерпели поражение, – Гайдай
Россияне не оставляют попыток выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. В частности, в Луганской области ситуация сложная, но Силы обороны ее контролируют.
Об этом в эфире телеканала "Апостроф TV" сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он рассказал, что несколько дней подряд оккупанты пытались наступать на Кременском направлении.
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Наступление россиян провалилось
Гайдай отметил, что оккупанты много раз атаковали позиции Сил обороны в районе Кременной и Белогоровки. Однако наши защитники ответили разгромом врага.
В частности, вчера оккупанты приходили в себя от ударов ВСУ. Для "отдыха" захватчики отошли со своих позиций. Они готовятся пополнять свои подразделения.
Напомним, что, кроме ВСУ, в Луганской области плодотворно работают и партизаны. Недавно они уничтожили оборудование автоматизированного управление железной дорогой. Распределительный шкаф на железнодорожном пути пылал долго и ярко.
К слову, он на неделю вывела из строя возможность опрокидывания личного состава или боекомплекта по железной дороге. Россияне снова перешли на фуры, что, в принципе, дает определенную задержку в опрокидывании техники.
Актуальные потери врага по состоянию на 12 февраля
С начала полномасштабного вторжения россияне уже потеряли 137 780 своих солдат. Только за минувшие сутки враги потеряли 900 единиц личного состава. Однако Генштаб ВСУ постоянно уточняет данные.
Потери врага в технике:
- танков – 3280 (+13);
- боевых бронированных машин – 6488 (+14);
- артиллерийских систем – 2287 (+17);
- РСЗО – 465 (+2);
- средств ПВО – 234 (+0);
- самолетов – 296 (+1);
- вертолетов – 286 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2007 (+10);
- крылатых ракет – 857 (+0);
- кораблей и катеров – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 5148 (+14);
- специальной техники – 215 (+1).