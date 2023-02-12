Оккупанты пытались наступать на Луганщине, но потерпели поражение, – Гайдай

Россияне не оставляют попыток выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. В частности, в Луганской области ситуация сложная, но Силы обороны ее контролируют.

Об этом в эфире телеканала "Апостроф TV" сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он рассказал, что несколько дней подряд оккупанты пытались наступать на Кременском направлении.

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Наступление россиян провалилось

Гайдай отметил, что оккупанты много раз атаковали позиции Сил обороны в районе Кременной и Белогоровки. Однако наши защитники ответили разгромом врага.

В частности, вчера оккупанты приходили в себя от ударов ВСУ. Для "отдыха" захватчики отошли со своих позиций. Они готовятся пополнять свои подразделения.

Напомним, что, кроме ВСУ, в Луганской области плодотворно работают и партизаны. Недавно они уничтожили оборудование автоматизированного управление железной дорогой. Распределительный шкаф на железнодорожном пути пылал долго и ярко.

К слову, он на неделю вывела из строя возможность опрокидывания личного состава или боекомплекта по железной дороге. Россияне снова перешли на фуры, что, в принципе, дает определенную задержку в опрокидывании техники.

Актуальные потери врага по состоянию на 12 февраля

С начала полномасштабного вторжения россияне уже потеряли 137 780 своих солдат. Только за минувшие сутки враги потеряли 900 единиц личного состава. Однако Генштаб ВСУ постоянно уточняет данные.

Потери врага в технике: