На освобожденной части Луганской области все в минах, в лесах могут оставаться враги, – Гайдай

Освобождение оккупированных территорий Луганской области от захватчика продолжается. Российская армия, отступая, пытается нанести как можно больший ущерб местному населению и ВСУ.

В частности, оккупанты минируют территории, чтобы украинским защитникам было сложно продвигаться вперед. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказывает, что противник мстит, нанося ракетные удары по региону.

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Враги прячутся в лесах и частных домах

Глава Луганской ОВА рассказывает, что деоккупированные территории все еще остаются опасными для гражданских. ВСУ еще должны "зачистить" их от не успевших сбежать врагов.

Оставшиеся захватчики могут прятаться в лесах. Также оккупанты занимают частные дома, где никто не живет.

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Оккупанты в Луганской области паникуют

Военный эксперт Олег Жданов утверждает, что в Старобельске Луганской области оккупанты пытаются разыскать и нейтрализовать патриотов Украины. Задерживают даже родственников и друзей военнослужащих.

В первую очередь похищают правоохранителей. Оккупанты боятся, что когда ВСУ будут наступать им на пятки, местные будут помогать украинским защитникам и вести диверсионно-подрывную деятельность.

Российские захватчики паникуют и массово убегают от собственной армии. Так что противник имеет дополнительную работу в виде поиска дезертиров.

Военный эксперт отмечает, что существуют специальные отряды, главная задача которых – ловить отказчиков. А теперь еще и у противника появился дополнительный "геморрой" в виде мобилизованных, не желающих воевать.

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