Зокрема окупанти заміновують території, щоб українським захисникам було складно просуватися вперед. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповідає, що противник мститься, завдаючи ракетних ударів по регіону.

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Вороги ховаються у лісах та приватних будинках

Очільник Луганської ОВА розповідає, що деокуповані території все ще залишаються небезпечними для цивільних. ЗСУ ще має "зачистити" їх від ворогів, що не встигли втекти.

Загарбники, що залишилися можуть ховатися у лісах. Також окупанти займають приватні будинки, де ніхто не живе.

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Окупанти на Луганщині панікують

Військовий експерт Олег Жданов стверджує, що у Старобільську Луганської області окупанти намагаються розшукати й нейтралізувати патріотів України. Затримують навіть родичів та друзів військовослужбовців.

Насамперед викрадають правоохоронців. Окупанти бояться, що коли ЗСУ наступатимуть їм на п'яти, місцеві допомагатимуть українським захисникам і вестимуть диверсійно-підривну діяльність.

Російські загарбники панікують та масово тікають від власної армії. Тож противник має додаткову роботу у вигляді пошуку дезертирів.

Військовий експерт зауважує, що існують спеціальні загони, головне завдання яких – ловити відмовників. А тепер ще й у противника з'явився додатковий "геморой" у вигляді мобілізованих, які не хочуть воювати.

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