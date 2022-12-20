Спасал дочь из огня: руководитель медбатальона Сергей Гарбарчук погиб, приехав с фронта
Руководитель подразделения медицинского батальона Сергей Гарбарчук погиб, пытаясь спасти дочь во время пожара. К сожалению, мужчина больше не вышел из горящего дома.
Пожар вспыхнул в двухэтажном доме семьи в селе Озадовка Бердичевского района Житомирской области. 24 канал. По данным спасателей, причина пожара – стоящая в доме буржуйка.
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Военный погиб, вернувшись домой на Житомирщину
...(18 декабря – 24 канал) пошел в засветы наш собрат Сергей "Маэстро". Один из тех, кто создавал ПДМШ восемь лет назад. Он вот-вот должен был вернуться к нам на фронт, но судьба решила по-другому…
– написали собратья погибшего военного.
Местное издание "РИО Бердичев" сообщило, что пожар в доме вспыхнул в 4 часа утра 18 декабря. Возгорание возникло из-за буржуйки, которую Сергей поставил накануне и вывел ее в камин.
Предварительно известно, что спавшая на втором этаже семья проснулась от сильного дыма.
Сотрудники ГСЧС рассказали, что:
- женщина с сыном успела оставить задымленное здание, прыгнув с балкона на автомобиль;
- мужчина бросился искать дочь, которую среди дыма не смогли найти;
- погибших отца и дочь спасатели обнаружили в разных местах дома.
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Редакция 24 канала искренне соболезнует родным, близким семьи и собратьям Сергея.
Последнее интервью Сергея Гарбарчука: смотрите видео ПДМШ
Что известно о Сергее Гарбарчуке
- Сергей Гарбарчук до 2014 года был успешным предпринимателем и имел хобби – пилотирование маленьких самолетов.
- С 2014 года он начал волонтерить и стал участником Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова.
- В последнем интервью режиссеру и документалистке Ларисе Артюгиной, военный рассказывал: "Я летаю, я частный пилот, и так уж случилось, что это ассоциируется у нас с фильмом "В бой идут одни старики". Именно поэтому мужчине дали позывной "Маэстро", как и у персонажа советского кино.
- В разговоре Сергей рассказывал, что боевое крещение прошло в Дебальцево. Последний период времени работал в деоккупированном Лимане Донецкой области.
- Собратья написали, что Сергей Гарбарчук планировал вернуться на фронт, однако уже не смог. В родном госпитале написали: "Ты так любил небо... Лети, лети высоко, свободная птица! И до встречи на небесах!".