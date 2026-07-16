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24 Канал Новости Украины Эта зима может оказаться сложнее предыдущей, – кандидат на пост премьера Корецкий
16 июля, 11:32
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Обновлено - 11:43, 16 июля

Эта зима может оказаться сложнее предыдущей, – кандидат на пост премьера Корецкий

Даниил Жоров

Сергей Корецкий может стать новым премьер-министром Украины. В четверг, 16 июля, накануне возможного назначения он выступил в Верховной Раде перед народными депутатами

Заседание транслирует телеканал "Рада".

Что известно о назначении Корецкого?

Сергей Корецкий является главным кандидатом на пост премьер-министра Украины. Во время выступления он пообещал сделать все возможное для того, чтобы принести пользу Украине здесь и сейчас.

Сергей Корецкий – главный кандидат на пост премьер-министра Украины. Во время выступления он пообещал сделать все возможное, чтобы быть полезным Украине здесь и сейчас. 

Среди основных пунктов его программы: 

  • подготовка и прохождение следующей зимы;
  • поддержка бизнеса;
  • социальная защита для прифронтовых общин;
  • масштабирование оборонного комплекса;
  • поддержка ВПЛ и ветеранов;
  • обеспечение максимальной прозрачности работы правительства. 

Корецкий считает, что проделана титаническая работа на пути к европейской интеграции. Он готов рассмотреть предложение о распределении должностей вице-премьера по евроинтеграции и главному переговорщику Украины.

 

 

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