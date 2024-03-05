Мог пойти на дно вместе с кораблем: в сети раскрыли данные командира "Сергея Котова"

Украинские дроны Magura V5 5 марта успешно отправили на дно российский патрульный корабль "Сергей Котов". Вместе с судном под ударом оказался и экипаж, однако данные о потерях еще уточняются.

В то же время в сети опубликовали информацию о командире "Сергея Котова" – Дмитрия Калугина. Данные о нем раскрыли в телеграм-канале "OSINT Пчелы", передает 24 Канал.

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Калугин мог отправиться на дно вместе с кораблем

Как сообщают в сети, командиром патрульного корабля "Сергей Котов" является Дмитрий Калугин. Он имел звание капитан-лейтенанта. Известно, что Калугин родился 24 сентября 1990 года. Он был зарегистрирован в Калининграде, но фактически проживал в Севастополе по адресу: улица Генерала Острякова, 192, квартира 49.

В сети также опубликовали фотографии Калугина. На одной из них видно, как он "позирует" возле автомобиля с номерными знаками украинской регистрации. Согласно открытым данным, этот автомобиль был зарегистрирован в Севастополе в 2013 году.

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У Калугина также есть жена Яна Калугина (Шихова). Она работает мастером маникюра и принимает клиентов у себя дома. Также у супругов есть общий сын Вячеслав, который родился в 2013 году.

Вероятно, Калугин отправился на дно вместе с кораблем, однако данные о потерях оккупантов еще уточняются. Как сообщал Андрей Юсов, есть погибшие и раненые среди членов экипажа, однако точное количество неизвестно. Из сети только известно, что после поражения корабля было срочно вызвано 10 карет скорой.

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